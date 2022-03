Oggi un asteroide delle dimensioni di un autobus sta volando vicino alla Terra. Guardalo dal vivo.

Puoi guardare in grande asteroide Prendi un volo sicuro di ritorno sulla Terra oggi (13 marzo) da qualsiasi luogo con un buon accesso a Internet.

Tempo permettendo, il progetto del telescopio virtuale trasmetterà in diretta le viste del telescopio dell’asteroide 2022 ES3 recentemente trovato, che passerà il nostro pianeta leggermente all’interno dell’orbita della Luna. La trasmissione inizia alle 14:30 EST (1830 GMT) E puoi guardarlo nel feed video sopra o Direttamente dal progetto del telescopio virtuale.

L’asteroide 2022 ES3 è largo fino a 40 piedi (12 metri) – all’incirca le dimensioni di un autobus – e oggi passerà entro 207.000 miglia (330.000 km) dalla Terra. Secondo la NASA. L’asteroide è stato scoperto dal Kitt Peak National Observatory in Arizona il 7 marzo e, come per le scoperte di asteroidi vicino alla Terra, l’orbita pubblicata e altri dettagli sul movimento e sulle dimensioni dell’asteroide in linea.

Il fondatore del progetto Gianluca Massi ha scritto Dichiarazione di posizione. Vive a Secano, vicino a Roma, Italia.

Imparentato: Le più grandi missioni di asteroidi di tutti i tempi!

Questo grafico del progetto del telescopio virtuale mostra l’orbita dell’asteroide vicino alla Terra 2022 ES3, che volerà vicino alla Terra il 13 marzo 2022. (Credito immagine: progetto telescopio virtuale)

L’asteroide non viene consideratopotenzialmente pericoloso“, secondo NEWSETTIMANA, forse per le sue dimensioni. Secondo il JPL della NASA database di piccoli corpiL’asteroide ha un diametro compreso tra 30 e 40 piedi (da 10 a 22 metri).

Massey afferma che l’asteroide più vicino si avvicinerà alla Terra a una distanza di sicurezza pari a circa l’87% della media La distanza dalla Terra alla Luna. La Luna si trova in genere a circa 238.855 miglia (384.400 km) dalla Terra.

La NASA monitora gli asteroidi attraverso telescopi partner e osservazioni spaziali, coordinati da Ufficio Coordinamento Difesa Planetaria. Sebbene l’agenzia non abbia riscontrato problemi imminenti, sta testando le tecniche di difesa degli asteroidi per essere proattive.

Un esempio è 1210 libbre (550 kg) Freccia La navicella spaziale, che entrerà in collisione con un piccolo asteroide chiamato Demorphos a settembre o ottobre. L’obiettivo è cambiare l’orbita di questo asteroide attorno al suo compagno più grande, Didimo.

Se stai cercando un telescopio o un binocolo per individuare asteroidi come questo, consulta la nostra guida per scoprirlo Le migliori offerte di binocoli e il migliori offerte di telescopi Attualmente disponibile. per noi Le migliori fotocamere per l’astrofotografia E il I migliori obiettivi per l’astrofotografia Può anche aiutarti a scegliere la migliore attrezzatura fotografica.

Segui Elizabeth Howell su Twitter Incorpora il tweet. Seguici su Twitter Incorpora il tweet e via Facebook.