Domande sul girone Women's March Madness per la selezione domenica

Dopo una delle stagioni di basket universitario femminile più emozionanti e imprevedibili degli ultimi anni, è arrivata la Selection Sunday.

È stato un viaggio incredibile, dalla stagione da record di Caitlin Clark a un'altra imbattibilità della Carolina del Sud, dalla gara ultra competitiva dell'ultima stagione del Pac-12 a tutte le matricole dinamiche che illuminano gli stadi di tutto il paese.

Valutazioni di programmi, vittorie di qualità, sconfitte discutibili, classifiche NET e tutte le note delle partite hanno riempito la terra di Bracketology nelle ultime sei settimane. Ora è il momento che il comitato di selezione del torneo femminile NCAA sia al centro della scena e fornisca il campo finale di 68 squadre.

Mentre il comitato continua a incontrarsi a Indianapolis prima della selezione speciale di domenica (20:00 ET, app ESPN/ESPN), alcune decisioni e assegnazioni di squadra sono chiare. Nessuno dedicherà molto tempo al seme n. 1 in assoluto. I Gamecocks avevano finito con quella settimana fa. Molti altri aspetti del Sagittario non saranno facili da identificare.

Quali sono le domande più grandi che deve affrontare il comitato di selezione? Ecco uno sguardo ai dibattiti più urgenti che devono affrontare i 12 membri del comitato.

La centrocampista tutta americana Elizabeth Kitley ha subito quello che sembrava essere un infortunio al ginocchio senza contatto nell'ultima partita di stagione regolare del Virginia Tech il 3 marzo, e da allora non ha più giocato. Lance King/Getty Images

Qual è l'impatto dell'infortunio di Elizabeth Keightley?

Dopo aver visto come Virginia Tech ha minimizzato nel finale di stagione regolare (sconvolto da Virginia) e nel torneo ACC (una sconfitta clamorosa contro Notre Dame in semifinale), è chiaro che gli Hokies sono notevolmente diminuiti senza il loro centro stella. Il tre volte Giocatore dell'anno ACC ha subito un infortunio al ginocchio contro i Cavaliers e da allora non ha più giocato, né ha partecipato al Torneo ACC. Virginia Tech non ha rivelato lo status di Keightley, compreso, per quanto ne sappiamo, il comitato di selezione. Viene ancora descritto come quotidiano.

Il Comitato non ha altra scelta che prendere la questione sul serio.

Scelti dall'editore 2 correlati

La filosofia sugli infortuni è che solo il curriculum completo di una squadra avrà un impatto sulla sua inclusione nel torneo NCAA, ma la disponibilità o la mancanza di un giocatore può influire sul seeding. Gli Hokies erano nella posizione di essere una delle prime 16 squadre e quindi ospitare partite del primo e del secondo turno. Se il comitato sapesse con certezza che Kitley non avrebbe giocato, lo status di Virginia Tech come ospite potrebbe essere in pericolo.

Quando si tratta di classifiche, non ci sono molti precedenti di infortuni alle stelle a fine stagione. Nel 1998, Stanford perse Vanessa Nygard a causa di un legamento crociato anteriore nell'ultima partita della stagione regolare, poi perse Kristin Voelkel quattro giorni dopo per lo stesso infortunio. In quell'epoca molto diversa, il cardinale guadagnava ancora un seme numero 1. Alla fine, divennero il primo e unico seme a perdere contro il numero 16, cadendo ad Harvard.

L'anno scorso è il paragone più vicino e più recente con la situazione di Keightley. Notre Dame ha perso la star Olivia Miles nel finale della stagione regolare a causa di un infortunio al ginocchio. Gli irlandesi erano in una situazione simile a quella dell'hockey, sperando di ospitare le partite dei tornei NCAA. Ma la posizione di Notre Dame tra le prime 16 è stata più debole di quella di Virginia Tech quest'anno. Le miglia sono rimaste elencate come giornaliere fino all'inizio del torneo NCAA. Gli irlandesi hanno guadagnato un seme n. 3 e hanno vinto due partite a South Bend, Indiana, per raggiungere gli Sweet 16.

Una settimana prima della fine di questa stagione regolare, Virginia Tech era in lizza per il seme numero 1 se gli Hokies avessero avuto un buon finale. Quell'inseguimento si concluse con una sconfitta decisiva contro Notre Dame il 29 febbraio. La posizione nell'hockey ha continuato a diminuire in base al loro gioco, cadendo dal seme n. 2 al n. 4. Dovrebbe essere dove vivono.

Stanford, USC o Texas per il primo posto?

I Cardinals disputano un campionato di stagione regolare nella conferenza più importante della nazione. L'USC ha vinto il titolo del torneo Pac-12. Il Texas è arrivato poco prima del primo posto nella gara della stagione regolare, ma ha vinto il campionato nei Big 12, il secondo campionato più alto del paese. I Longhorns hanno il punteggio NET più alto dei tre. I Trojan hanno il maggior numero di vittorie nella top 25 della NET. La Stanford University ha il maggior numero di primi 50 piazzamenti.

Sfida del campionato femminile Completa il tuo set scegliendo la vincitrice di ogni partita del torneo femminile NCAA 2024. Gioca alla sfida del campionato femminile

La situazione è molto serrata tra queste tre squadre, ma ci sono solo due squadre rimaste al primo posto dopo South Carolina e Iowa. Qualcuno deve essere il seme n. 2.

La ragione probabile in Texas è che la strana uscita della squadra è dovuta alla forza del programma non-conferenza. L'alto valore attribuito alla pianificazione di una squadra è stato l'unico segno coerente del comitato di selezione del torneo NCAA nelle ultime stagioni, anche se i membri sono cambiati di anno in anno. I Longhorns sono classificati al 159° posto nel programma non congressuale. L’USC è al 93° posto, Stanford al 46°. Mentre il Texas ha giocato – e vinto in modo convincente – UConn e Arizona, ogni altra partita non conference è stata contro squadre fuori dalle prime 100.

Gonzaga manterrà un posto nella top 16?

I Bulldogs erano un blocco per ospitare le partite del torneo NCAA prima del torneo WCC. Hanno vinto tutte le partite della conference con una media di 30,7 punti durante la stagione regolare. Gonzaga ha battuto il suo avversario in finale, Portland, di 50 punti solo due settimane fa.

Le notizie più importanti della settimana da Ottieni accesso esclusivo a migliaia di articoli in primo piano ogni anno dei migliori scrittori.

• Lowe: La pericolosa squadra dell'Ovest è in ascesa »

• Classifica dei 100 migliori agenti liberi della NFL »

• Le 10 principali rivalità della NHL: che dire della FLA-TB? »

Altri contenuti ESPN+ »

Ma i Flyers hanno sbalordito gli Zags nella partita per il titolo NCAA per il secondo anno consecutivo, e ora Gonzaga è rassegnato a una domenica ansiosa. Bracketology ha mantenuto i Bulldogs tra i primi 16 dopo la sconfitta. Con Oklahoma e Kansas State che perdevano nelle semifinali del Big 12 Tournament e Syracuse e Utah Utes eliminati all'inizio dei loro tornei, non c'era nessuna squadra che si facesse avanti e prendesse il posto di Gonzaga.

Tuttavia, il comitato potrebbe dare la preferenza tra 16 squadre ai Sooners, che hanno vinto il titolo Big 12 della stagione regolare, o ai Wildcats, che hanno battuto Texas e Iowa.

Va notato che l'Oklahoma non può ospitare anche se i Sooners rientrano tra i primi 16. I Big 12 Gymnastics Championships si svolgono lo stesso fine settimana del primo e del secondo round dei campionati NCAA e si tengono al Lloyd Noble Center, l'arena di casa del basket Sooner. Ciò significa che il prossimo seme nel semi-gruppo dell'Oklahoma avrà la possibilità di ospitare.

In questo caso, la testa di serie numero 5 (con l'Oklahoma come numero 4) in quella regione ospiterebbe i giochi.

Riuscirà l'Arizona a scendere in campo per 17-15?

I Wildcats sono stati “l'ultima squadra” nel campo di 68 squadre di ESPN per più di una settimana. Non è una cosa senza precedenti che una squadra che si avvicina alla soglia dei .500 scenda in campo. Ma non è nemmeno comune. L'Oklahoma è andato 16-14 nel 2018. Auburn aveva 17-14 quando i Tigers hanno guadagnato il seme n. 11 nel 2017.

I Wildcats hanno molto da offrire a loro, inclusa la forza della conferenza (il Pac-12 è il numero 1 nella griglia) e il modo in cui sono finiti in vista della selezione domenica (una vittoria di fine stagione su Stanford e due sconfitte competitive contro l'USC ). Si sono classificati al secondo posto in termini di programma e al 35esimo in rete.

Il record complessivo gioca a loro sfavore, così come un punteggio di 2-10 contro le prime 25 squadre della NET e un record di 7-15 contro le prime 100 squadre. Tuttavia, quelle due vittorie nella Top 25 sono più di quelle di altre squadre bolla come Mississippi State e Penn State. Entrambi hanno terminato male anche la stagione. L'Arizona ha vinto con 19 punti nella sua ultima partita contro lo Stato di Washington, un'altra squadra bolla.

Quando si tratta dei Wildcats, ci sono così tanti dati contraddittori che i relatori probabilmente ne discuteranno fino alla fine.