Biden esorta i leader di Egitto e Qatar a fare pressione su Hamas per un accordo sugli ostaggi con Israele

WASHINGTON (AP) – Venerdì il presidente Joe Biden ha scritto ai leader di Egitto e Qatar chiedendo loro di fare pressione Hamas si occupa di ostaggi con IsraeleSecondo un alto funzionario dell'amministrazione, il giorno dopo Biden ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu Raddoppiare gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella guerra che dura da sei mesi a Gaza.

Il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, incontrerà lunedì i familiari di alcuni dei circa 100 ostaggi che si ritiene siano rimasti a Gaza, ha detto il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere dei messaggi privati.

Le lettere indirizzate al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e all'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, arrivano mentre Biden invia il direttore della CIA William Burns al Cairo per colloqui questo fine settimana sulla crisi degli ostaggi.

Alla conferenza dovrebbero partecipare David Barnea, capo del Mossad, l'agenzia di spionaggio israeliana, e negoziatori dell'Egitto e del Qatar. La parte di Hamas nei colloqui è indiretta, poiché le proposte vengono trasmesse tramite terzi ai leader di Hamas che si rifugiano nei tunnel sotto Gaza.

Funzionari della Casa Bianca affermano che si sta negoziando una pausa temporanea I combattimenti tra Israele e Hamas Facilitare lo scambio degli ostaggi detenuti a Gaza con i prigionieri palestinesi detenuti in Israele è l’unico modo per mettere in atto un cessate il fuoco temporaneo e aumentare il flusso di scarsi aiuti umanitari nella Striscia.

Il funzionario ha aggiunto che Biden, nella sua conversazione con Netanyahu, “ha chiarito che deve essere fatto tutto per garantire il rilascio degli ostaggi, compresi i cittadini americani”, e ha discusso “dell’importanza di dare pieno potere ai negoziatori israeliani per raggiungere un accordo”. La prima fase dell’accordo proposto garantisce il rilascio di donne, anziani, malati e ostaggi feriti.

John Kirby, portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, ha detto venerdì scorso che Biden ha sottolineato la necessità di completare l'accordo sugli ostaggi durante una conversazione di giovedì con Netanyahu incentrata principalmente sugli attacchi aerei israeliani che hanno ucciso sette operatori umanitari nel mondo.

“Stiamo andando verso sei mesi – sei mesi in cui terremo queste persone in ostaggio. Ciò che dobbiamo prendere in considerazione sono le condizioni abominevoli in cui vengono tenuti gli ostaggi, ha detto Kirby. “Hanno bisogno di essere a casa con le loro famiglie”.

Biden aveva espresso ottimismo riguardo ad un cessate il fuoco temporaneo e ad un accordo sugli ostaggi durante il periodo precedente al mese sacro del Ramadan, ma l’accordo non è mai stato raggiunto.

La Casa Bianca ha dichiarato giovedì in una dichiarazione dopo l'appello di Biden a Netanyahu che il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il raggiungimento di un “cessate il fuoco immediato” in cambio del rilascio degli ostaggi è “necessario” e ha esortato Israele a raggiungere un tale accordo “senza indugio”. ”

I funzionari della Casa Bianca riconoscono che Biden è diventato sempre più frustrato dal perseguimento di una guerra brutale da parte di Israele che è costata la vita a più di 33.000 palestinesi.

Quando è iniziata la guerra a Gaza Uomini armati guidati da Hamas hanno preso d'assalto il sud di IsraeleUccidendo circa 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili, e prendendo in ostaggio circa 250 persone.

IL Campagna militare israeliana Gli esperti affermano che gli attacchi a Gaza sono tra i più mortali e distruttivi della storia moderna. Nel giro di due mesi, l’attacco aveva già causato più devastazioni di quante ne abbia provocate, dicono i ricercatori Distruzione della città siriana di Aleppo Tra il 2012 e il 2016, Mariupol, ucraino O, in proporzione, il bombardamento alleato della Germania durante la seconda guerra mondiale. Ha ucciso più civili di quanto ne abbia uccisi la coalizione guidata dagli Stati Uniti nella sua campagna triennale contro di essa Paese islamico gruppo.

La Casa Bianca ha continuato a sostenere Israele in un contesto di crescente cautela interna e internazionale sulla continuazione della guerra da parte di Israele, e ha ripetutamente affermato che un cessate il fuoco temporaneo avrebbe potuto già essere raggiunto se Hamas avesse accettato di rilasciare malati, feriti, anziani e personale militare. . Giovani donne.

Ma la pressione su Biden è aumentata dopo gli attacchi aerei di questa settimana che hanno ucciso i lavoratori della World Central Kitchen.

Il governo israeliano ha ammesso che ci sono stati degli “errori” e ha annunciato alcune misure disciplinari contro gli agenti coinvolti nell'emanazione degli ordini di eseguire gli attacchi. Israele ha inoltre accettato una serie di misure volte ad aumentare il flusso di aiuti umanitari a Gaza, inclusa la riapertura di un passaggio chiave che era stato distrutto in un attacco di Hamas il 7 ottobre.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato venerdì che l’incidente della Global Central Kitchen fa parte di un problema più ampio relativo al modo in cui l’esercito israeliano conduce la guerra. Dall’inizio del conflitto sono stati uccisi quasi 200 operatori umanitari.

Ha detto: “Ma il problema principale non è chi ha commesso gli errori, ma piuttosto la strategia militare e le procedure in atto che consentono di moltiplicare quegli errori ancora e ancora”. “Risolvere questi fallimenti richiede indagini indipendenti e cambiamenti significativi e misurabili sul campo”.