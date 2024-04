Il CEO di Boeing Dave Calhoun è stato pagato 32,8 milioni di dollari nel 2023

New York

Lo scorso anno l’amministratore delegato della Boeing, Dave Calhoun, ha ricevuto un gigantesco bonus azionario in aggiunta al suo stipendio di oltre 1 milione di dollari, nonostante supervisionasse un’azienda afflitta da perdite croniche e problemi di sicurezza.

Il compenso totale di Calhoun nel 2023 è di 32,8 milioni di dollari, un aumento del 45% rispetto ai 22,6 milioni di dollari ricevuti nel 2022. E avrebbe potuto essere di più: ha rifiutato di accettare il suo bonus di incentivo annuale di $ 2.800.000, che il consiglio ha affermato di aver richiesto. Parte di un Boeing 737 Max è esplosa sulla fiancata di un volo dell'Alaska Airlines a gennaio, provocando una serie di indagini federali, un fermo temporaneo, un'evacuazione dei dirigenti e un imbarazzante errore di pubbliche relazioni per la compagnia.

Boeing ha goduto di risultati finanziari migliorati dal 2023 durante i primi due anni di Calhoun alla guida del produttore di aerei in difficoltà. Ha perso denaro ogni anno dal 2019, ma ha ridotto tali perdite del 60% e ha registrato una perdita operativa core di 1,8 miliardi di dollari. La sua quota è aumentata del 37% su base annua e dicembre è stato un mese record per gli ordini di nuovi jet d’affari, uno degli anni di vendite migliori di sempre, poiché le compagnie aeree erano ansiose di nuovi jet per soddisfare la forte domanda di viaggi.

Ma dopo l'esplosione del tappo della porta del 5 gennaio che ha lasciato un varco nella fiancata del jet, la reputazione di Boeing per la sicurezza e la qualità potrebbe essere ai minimi storici. Un'indagine preliminare del National Transportation Safety Board ha rilevato che l'aereo aveva lasciato una fabbrica della Boeing due mesi prima e mancavano quattro bulloni necessari per fissare la porta. Calhoun ha detto agli investitori a gennaio: “Abbiamo causato il problema e lo comprendiamo. Indipendentemente dai risultati, Boeing deve essere ritenuta responsabile di ciò che è accaduto.

Il mese scorso, Calhoun ha annunciato che sarebbe andato in pensione entro la fine dell'anno e la società ha iniziato la ricerca di un nuovo CEO. Calhoun compirà 67 anni alla fine di questo mese e il consiglio di amministrazione della Boeing ha effettivamente spostato l'età pensionabile del CEO di cinque anni per mantenerlo al suo posto.

Dopo il suo ritiro, Calhoun porterà a casa un premio gigantesco: una combinazione di 45 milioni di dollari in premi azionari e opzioni che maturano nel tempo. Questo si aggiunge allo stipendio e ai bonus che ha guadagnato quest’anno – e non sarebbe sorprendente se il consiglio di amministrazione di Boeing tagliasse drasticamente la sua paga per il 2024 e i suoi premi pensionistici probabilmente a causa dello stato in cui ha lasciato l’azienda come CEO.

Boeing non ha risposto a una richiesta di commento.

Calhoun è diventato amministratore delegato nel gennaio 2020, nel bel mezzo di un fermo di 20 mesi del 737 Max a seguito di due incidenti mortali alla fine del 2018 e all'inizio del 2019 che hanno ucciso 346 persone. Quasi immediatamente la Boeing e l’industria aerea chiusero praticamente. Nei viaggi aerei, la pandemia ha quasi fermato la domanda di voli. Calhoun interruppe la sua paga base nell'aprile di quell'anno. Ma le azioni e gli altri compensi già ricevuti quando ha accettato l’incarico hanno portato il suo compenso totale per il 2020 a 21,7 milioni di dollari. Ciò è aumentato lentamente nei due anni successivi, portando il suo compenso totale a 64,6 milioni di dollari entro il 2023.

Correzione: Correzione: Una versione precedente di questa storia riportava erroneamente il compenso di Calhoun per il 2022. Sono 22,6 milioni di dollari.