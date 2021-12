Il virus dei futures su azioni affonda tra le preoccupazioni, il colpo di Mansin al packer integrato

Le azioni sono state scambiate in netto calo lunedì mattina all’inizio della settimana di negoziazione abbreviata in ferie, con gli investitori che si aspettano rinnovate restrizioni legate ai virus all’estero e significativi tagli alle politiche sociali.

I contratti sull’S&P 500 e sul Nasdaq sono scesi ciascuno di oltre l’1%. Il Dow era di 300 punti in più o dello 0,9% in meno rispetto alla campana di apertura. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono diminuiti poiché gli investitori si sono concentrati su asset sicuri e i rendimenti a 10 anni sono stati inferiori all’1,4%. Codice di instabilità CBOE, o VIX, 25 oltre il 20% in più.

Il greggio statunitense è sceso del 3% chiudendo a 69 dollari al barile, inasprendo le restrizioni in Europa e innescando tremori intorno alla domanda di energia. Paesi da Dalla Germania all’Irlanda Negli ultimi giorni sono stati imposti coprifuoco o restrizioni di viaggio a causa della nuova variante in rapida diffusione. E l’Olanda per il fine settimana Annunciate serrature a livello nazionale per negozi, bar e ristoranti essenziali Fino al 14 gennaio. Questo weekend, la variante Omicron Segnalato in circa 89 paesi. I casi raddoppiano ogni 1,5-3 giorni.

I rinnovati timori sull’impatto economico della variante Omicron, insieme alle preoccupazioni sulle prospettive di una politica monetaria restrittiva per gli investitori la scorsa settimana, suggeriscono che la Federal Reserve ha accelerato il suo rapporto tra acquisto di attività e che tre aumenti dei tassi di interesse sono probabili l’anno prossimo. La scorsa settimana, ciascuno dei tre principali indici ha registrato forti perdite settimanali. Il Nasdaq è sceso del 3% e l’S&P 500 e il Dow sono scesi di quasi il 2% ogni settimana.

Tuttavia, altri aggiornamenti sull’effetto della variazione sull’attuale vaccino COVID-19 sono stati molto incoraggianti. Moderna (MRNA) Ha detto lunedì che uno stimolo, O una terza dose, che ha aumentato il livello del suo anticorpo neutralizzante l’omigron. Ha fatto eco ai risultati Pfizer (PFE) e BioNTech (BNTX) dall’inizio di questo mese Circa l’efficacia della terza dose del loro vaccino nel neutralizzare Omicron. Le azioni di Moderna sono aumentate di oltre il 7% rispetto alla campana di apertura.

Gli investitori hanno anche digerito l’inaspettata notizia che il senatore Joe Manson (D., W.W.) non sosterrà il progetto di legge sulla politica sociale da 1,75 miliardi di dollari del presidente Joe Biden, Built Back Better Social Policy. Mancin, parla Fox News Sunday, Ha detto di aver discusso con i leader democratici della Camera e del Senato e con il presidente Biden, ma non è riuscito a raggiungere un accordo sul disegno di legge a causa delle preoccupazioni sull’inflazione, sul debito nazionale e sull’attuale epidemia.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Zaki rilasciato una dichiarazione I commenti di Manjin sono stati “un brusco e indescrivibile capovolgimento della sua posizione” e ha affermato che l’amministrazione si adopererà per far avanzare la legge il prossimo anno.

Tuttavia, questo fine settimana Goldman Socks Taglia le sue previsioni trimestrali sul PIL per il 2022 Sento a questo disegno di legge. Dopo il ritiro del sostegno di Mansin. Gli economisti, guidati da John Hutchison, prevedono che lo stimolo fiscale sarà “leggermente più negativo” del previsto per il prossimo anno, data la mancanza di spesa per le politiche sociali e climatiche incluse nel disegno di legge. La società ha ridotto le sue previsioni sul PIL degli Stati Uniti per il primo trimestre del 2022 dal 3% al 2%, dal 3,5% al ​​3% nel secondo trimestre e dal 3% al 2,75% nel terzo trimestre.

Emily McCormick è una corrispondente di Yahoo Finance.