La lira torna alla grande dopo che Erdogan ha svelato le misure anti-dollaro

Questo grafico, scattato il 23 novembre 2021 a Istanbul, in Turchia, mostra le banconote in lire turche. REUTERS / Murad Sezer / Illustrazione

Ankara, 20 dic (Reuters) – La lira turca ha registrato un forte rimbalzo dalla sua sessione di lunedì, dopo l’introduzione da parte del presidente Tayyip Erdogan di una serie di misure volte ad allentare la valuta debole della valuta turca. -La politica dei tassi ha portato in primo luogo al crollo della lira.

La lira, che in precedenza era scesa di oltre il 10% a 18,4 contro il dollaro, quel giorno è salita del 10,8% in risposta all’annuncio di Erdogan. È stato scambiato nel suo più grande intervallo di trading giornaliero dall’ultima volta che ha toccato 12 contro il dollaro contro il dollaro.

“Immagino che la lira di mercato sia troppo corta e le misure annunciate da Erdogan per proteggere i risparmi degli investitori domestici dalle fluttuazioni della lira abbiano fornito ispirazione per coprire quelle posizioni short”, ha affermato Shawn Osborne, chief FX strategist di Scotiabank.

Parlando dopo la riunione del gabinetto, Erdogan ha affermato che le misure assicureranno che i cittadini non debbano convertire la propria lira in valuta estera.

“Offriamo una nuova alternativa finanziaria per i cittadini che vogliono alleviare l’ansia causata dall’aumento dei tassi di cambio quando valutano i propri risparmi”, ha affermato Erdogan.

“Con i tagli dei tassi di interesse, vedremo tutti come l’inflazione inizierà a scendere in pochi mesi”, ha affermato. “Questo Paese non sarà più un paradiso per chi aggiunge denaro ad alti tassi di interesse, non sarà più un paradiso di importazione”.

Ha chiesto che “chiunque abbia denaro, accesso ai finanziamenti” contribuisca agli investimenti e si è impegnato ad aiutare esportatori e pensionati.

“L’azione di oggi si basa esclusivamente sull’annuncio del governo turco che proteggerà dalle fluttuazioni valutarie”, ha affermato John Doyle, vicepresidente della contrattazione e del trading presso la società di pagamenti FX Tempus Inc.

“La cosa più importante è che il governo dica che compenserà la perdita sui depositi in lire. Se le banche in lire superano i tassi di interesse promessi, il governo non dice come implementeranno lo schema”, ha detto Doyle.

La spinta di Erdogan per un taglio di 500 punti dei tassi di interesse da settembre ha spinto la Turchia al suo peggio. Crisi valutaria In due decenni la lira è scesa del 40% nelle prime cinque settimane di venerdì scorso. Per saperne di più

Gli economisti hanno definito irresponsabile il suo modello a basso tasso e hanno affermato che l’inflazione salirà a oltre il 30% l’anno prossimo.

Ipek Ozkardeskaya, analista senior presso Swissquote Bank, ha affermato che le attuali prospettive economiche sono “come un camion senza freni” e che le misure recentemente annunciate da Erdogan sono significativamente diverse dalle pratiche di mercato convenzionali.

“La Turchia sta attraversando un processo complicato e non sta più rispettando le regole”, ha detto Oskardeskaya.

interesse islamico

Erdogan ha difeso la sua politica economica domenica e ha paragonato le fluttuazioni valutarie agli attacchi all’economia del paese radicati nelle proteste nazionali del 2013. Per saperne di più

“Riduciamo i tassi di interesse. Non aspettatevi altro da me. In quanto musulmano, (insegnamento islamico) continuerò a fare tutto il necessario”, indica la finanza islamica, in cui generalmente si evitano interessi elevati o usura.

Nonostante le critiche diffuse e una rapida recessione dell’economia – compresi i redditi e i risparmi dei turchi in rapida erosione – Erdogan ha continuato a dare la priorità alle esportazioni e ai prestiti prima del suo piano economico.

Sotto la pressione del presidente, la banca centrale ha tagliato nuovamente i tassi di 100 punti base la scorsa settimana, spingendo i tassi reali più in profondità nel territorio negativo, dando segnali di allarme a investitori e depositanti. Per saperne di più

L’inflazione è salita al 21% il mese scorso e si prevede che supererà il 30% l’anno prossimo.

Anche dopo i forti guadagni di oggi, la lira ha perso metà del suo valore rispetto al dollaro quest’anno e rimane la peggiore performance tra i peer per tre anni consecutivi a causa dei danni alla credibilità monetaria, affermano gli analisti.

Nel tentativo di rallentare le vendite, la banca centrale è intervenuta cinque volte questo mese nel tentativo di affrontare i cosiddetti prezzi “malsani”. I calcoli dei banchieri mostrano che sono già stati venduti oltre 6 miliardi di dollari a causa del calo delle riserve estere.

“Semmai, le misure (annunciate da Erdogan) porranno fine alle violazioni illimitate, ma affinché la lira possa essere scambiata al livello visto l’anno scorso, sono necessarie ulteriori azioni da parte della banca centrale”, ha affermato Ima Sammy. Analista di mercato Monex FX in Europa.

Rapporto di Duan Kumruksu ad Ankara Rapporto aggiuntivo di Nevsat Devronoklu e SK Ergoன்n; Scritto da Mark Jones a Londra, Saqib Iqbal Ahmed a New York e Jonathan Spicer da Rodrigo Campos e Is Toxby Editing da Shaunak Dasgupta, Jason Neely e Matthew Lewis

