SpaceX ritarda la partenza della nave cargo Dragon dalla stazione spaziale a causa del tempo di Splash Town. Come guardare la domenica.

SpaceX ha posticipato la partenza della sua ultima nave cargo Dragon Stazione Spaziale Internazionale Sabato (22 gennaio) è stato almeno un giorno a causa del maltempo al suo sbarco. La NASA afferma di poter vedere il prossimo tentativo di sblocco in diretta domenica.

Il Drago La nave da carico CRS-24 doveva atterrare dalla stazione spaziale alle 10:40 EST (1540 GMT) di sabato e tornare sulla Terra lunedì mattina presto. Ma il maltempo ha impedito la partenza di possibili località balneari nel Golfo del Messico al largo della costa della Florida. SpaceX.

La portavoce della NASA Sandra Jones ha dichiarato sabato in un aggiornamento televisivo della NASA che “SpaceX e la NASA hanno escluso il lancio programmato della navicella spaziale SpaceX Dragon migliorata oggi a causa dei forti venti nelle Splash Down Zones nel Golfo”.

Puoi guardare la navicella spaziale Dragon CRS-24 di SpaceX decollare in diretta dalla stazione spaziale su questa pagina domenica. Per gentile concessione della NASA TV, EST (1515 GMT) inizia alle 10:15. L’assenza di documenti è prevista per le 10:40 EST (1540 GMT), tenendo conto del tempo Splash Down.

Non ci sarà alcuna trasmissione in diretta di Dragon Splash Down di SpaceX, anche se dovrebbe aver luogo tra la fine di lunedì o l’inizio di martedì, tempo permettendo. Gli aggiornamenti su Splash Down arriveranno tramite la NASA Blog sulla stazione spaziale E la pagina Twitter di SpaceX.

La nave cargo Dragon recupererà quasi 5.000 libbre (2.267 chilogrammi) di scienza quando colpirà la Terra.Citoscheletro“Usa il segnale cellulare per capire come cambia il corpo umano sotto la forza della microgravità. 12 anni Microscopio per imaging ottico Si ritira dopo oltre un decennio di studi sulla struttura della materia e delle piante in orbita.

La nave cargo SpaceX Dragon si sta avvicinando alla Stazione Spaziale Internazionale il 22 dicembre 2021 come parte della missione cargo CRS-24 della NASA per consegnare tonnellate di articoli con regali di Natale e cibo per gli astronauti. (Credito immagine: NASA TV)

La capsula originariamente doveva essere rilasciata venerdì e lanciata su Saturno Il processo è in ritardo Un giorno per tornare a causa del maltempo. Secondo la NASA, se il drago fosse stato rimosso entro sabato mattina, sarebbe esploso lunedì mattina presto.

La navicella spaziale del drago Il suo carico è esploso nel processo, CRS-24 su SpaceX, noto anche come 21 dicembre Falcon 9 Razzo E ha presentato sia la scienza che i primi regali di Natale al campus orbitale Due giorni dopo.

La Dragon è l’unica nave mercantile in grado di inviare esperimenti scientifici ai ricercatori sulla Terra perché tutte le altre navicelle spaziali bruciano nell’atmosfera quando rientrano. Il drago è spesso usato per trasportare campioni biologici che devono essere rapidamente convertiti in una struttura scientifica; L’esplosione nell’Oceano Atlantico consentirebbe al Kennedy Space Center della NASA in Florida, sulla costa orientale di Orlando, di trasferire rapidamente campioni.

I membri del team di Exhibition 66 hanno imballato e organizzato gli articoli Dragon per almeno le ultime due settimane. Blog sulla stazione spaziale della NASA, Inclusa la sostituzione dei componenti del congelatore scientifico che forniscono preziosi modelli scientifici refrigerati.

Nota dell’editore: La storia è stata aggiornata per riflettere il ritardo meteorologico di 24 ore per il lancio della navicella spaziale Dragon CRS-24 di SpaceX alla Stazione Spaziale Internazionale.

