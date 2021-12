Monday Night Football: i Vikings vincono 17-9 su Pierce

Getty Images

dolvin cuoco Corse per 89 iarde in 28 trasporti e cugini kirk I Minnesota Vikings hanno battuto due touchdown nella vittoria per 17-9 sul Chicago Pierce lunedì sera.

In una partita che era tutt’altro che una clinica offensiva per entrambe le squadre, i Vikings hanno fatto abbastanza e hanno commesso meno errori.

I Bears sono inciampati quattro volte, tre dei quali sono stati salvati dal Minnesota. Justin Fields, Damier Byrd e David Montgomery Tutto ciò che era perso è inciampato per gli orsi.

Justin Jefferson I Vikings sono passati in vantaggio con un passaggio da 12 yard di Cousins ​​nel secondo drive della notte in Minnesota. L’inciampo che Fields ha perso ha portato a più punti Greg Joseph Field goal da 37 yard convertito 10-0.

I Bears sono sopravvissuti senza permettere i punti d’inciampo persi di Montgomery Cairo Santos Pierce ha aggiunto 10-3 nel secondo trimestre con un field goal da 34 yarde.

Minnesota marciò 77 yard in 12 partite con l’aiuto di 20 yard su rigore dei Bears. Ihmir Smith-Marset Per estendere il vantaggio dei Vikings a 17-3, prese un touchdown da 7 yard.

I Parents hanno lanciato per appena 87 yard di notte, finendo 12 su 24 passaggi con due punti e un intercetto.

I Vikings sono riusciti a fare solo 193 yard di attacco totale nel secondo tempo per fare tre in e quattro drive consecutivi e dare a Chicago la possibilità di tornare in gioco durante la notte. Tuttavia, non sono stati in grado di farlo.

I Bears hanno perso tre volte consecutive nei drive del quarto trimestre e tutti e tre i possessi sono finiti in profondità nell’area del Minnesota.

Linebacker dei vichinghi Eric Kendricks È stato espulso dopo aver colpito di testa un campo scorrevole a metà del quarto periodo.

I campi prima scesero e crollarono in posizione verticale. Kendrick Fields ha attaccato da casco a casco ed è stato squalificato dal resto della partita per errore personale.

La linea delle 7 yard del Minnesota ha dato al Pierce il primo e il gol. Risultati stretti, tuttavia Jimmy Graham Impossibile assicurarsi il terzo passaggio verso il basso nella zona finale e nel ricevitore largo Dornell Mooney La Quarta Città non poteva prendere il pass e non poteva essere al confine per tenere gli orsi fuori dal tabellone.

Byrd lasciò cadere un passaggio che avrebbe fatto il quarto turno più basso sul prossimo possesso di Chicago.

Ultimo quiz Passaggio a terra di 19 yard dai campi Jasper Horstead Chiuso il deficit finale 17-9. Nessun punto extra è stato tentato perché non importava l’esito della partita.

Fields terminò la serata con 285 yard e 26-off-39 con un touchdown. Montgomery ha aperto la strada a terra con 60 yard in 18 portate. Cole Cometa 71 yarde hanno avuto sei prese.

Con questa sconfitta Pierce fu ufficialmente eliminato dai playoff.