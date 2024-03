Nick Senzel dei Nazionali si è rotto il pollice, cambiando i piani della squadra al terzo posto

CINCINNATI – Circa due ore prima del primo tiro del giorno di apertura, il terzo base dei Washington Nationals Nick Senzel si guardò il pollice destro e sorrise. Studiò il dito, verificandone la flessibilità dopo aver fatto un brutto salto. Scosse il polso, come se stesse eseguendo uno stress test del numero. Alla fine, l'allenatore ha chiamato. Dopo qualche istante si diresse al club.

Proprio come giovedì, nelle ore precedenti la sconfitta per 8-2 contro i Cincinnati Reds nella gara d'esordio, il piano della terza base dei Washington Nationals è cambiato.

Parlando ai giornalisti dopo l'apertura, il direttore della nazionale Dave Martinez ha detto che il pollice della mano di Senzel era rotto. Molte persone che hanno familiarità con la situazione hanno detto al Post che Trey Lipscomb della classe AAA Rochester sarà convocato prima della partita di sabato.

Martinez ha detto: “Il colpo che abbiamo ricevuto prima della partita di oggi è stato un po' doloroso”. “È terribile, amico. Era in una buona posizione e noi eravamo in una buona posizione con lui. Ne era entusiasta.” [Opening Day]Solo uno strano incidente. “Ci mancherà, ma lavorerà duro per tornare il prima possibile”.

Washington ha firmato con Senzel un contratto di un anno da 2 milioni di dollari a dicembre, sperando di riempire il vuoto in terza base dopo aver ceduto Jeimer Candelario ai Chicago Cubs a luglio. Per Senzel, un 28enne che ha trascorso i primi cinque anni della sua carriera con i Reds, lo scambio ha rappresentato un nuovo inizio, un'opportunità per rimanere un titolare quotidiano nei principali campionati e un'opportunità per ricongiungersi con l'amico d'infanzia Lane Thomas . Per le Nazionali, Senzel era l'archetipo del loro piano offseason: un giocatore veterano a basso costo che avrebbe avuto un impatto positivo sul club, firmato per un interbase con una possibilità per sempre: una stagione produttiva che avrebbe avvantaggiato le Nazionali e lo avrebbe reso un gettone commerciale interessante. READ Come lo stile del quarterback Joe Borough lo distingue

Adesso è tutto in attesa. Quando le presentazioni del giorno di apertura arrivarono dall'impianto audio, Senzel era l'unico Patriot non in campo. Nel club degli ospiti dopo la sconfitta, la maglia grigia di Senzel era l'unica ancora appesa all'armadietto, apparentemente intatta.

“Ovviamente non può ancora colpire la mazza o giocare o qualcosa del genere”, ha detto Martinez. “Ma non appena potrà fare questo genere di cose, lo porteremo fuori per cercare di prepararsi il più rapidamente possibile.”

Ora, le Nazionali si rivolgono al 23enne Lipscomb, che era l'ultimo membro del roster pre-campionato della squadra dopo un allenamento primaverile di successo che lo ha visto perdere una battaglia competitiva in seconda base con Luis Garcia Jr. Ha segnato .400 in 55 partite con un fuoricampo e sette RBI, ma è stato annunciato come membro della classe AAA Rochester Red Wings alle 16:13 di giovedì.

Durante l'allenamento primaverile, Martinez ha dichiarato il suo desiderio di inserire la squadra nel roster della big league il più rapidamente possibile, ma ha riconosciuto che ciò sarebbe accaduto solo se si fosse liberato un posto da titolare giornaliero. Ha preso in particolare simpatia Lipscomb, che ha mostrato una versatilità difensiva che gli è valsa un voto Guanto d'oro della Lega Minore l'anno scorso. Sperava che Lipscomb ottenesse più ripetizioni in seconda base. Sembra invece che Lipscomb partirà terzo, la sua posizione naturale, almeno fino al rientro di Senzel.

Lipscomb ha anche controllato tutte le altre caselle che Martinez voleva: non ha provato a fare troppo. Ha colpito la palla per tutto il campo. “Gioca la partita nel modo giusto”, ha detto Martinez. READ La vittoria di 35 punti dei Warriors è la più grande nella storia della NBA dopo una sconfitta di 50 punti - NBC Sports Bay Area e CA

Tuttavia, questo sarà un passo importante per Lipscomb. Anche se il nativo di Frederick, nel Maryland, ha ottenuto .284 in 80 partite nella Classe AA Harrisburg l'anno scorso, ha avuto poco successo. .137 a settembre e .194 a ottobre. Ha mostrato la sua potenza ai livelli più bassi e al college, anche se questa primavera solo quattro dei suoi 20 successi sono andati a basi extra, anche se in un campione di piccole dimensioni.

Se la nazionale dovesse affrontare ulteriori infortuni sul campo, non avrà molte opzioni per l’esperienza. Tra questi figura Ildemaro Vargas, partito giovedì al posto di Senzel, come opzione utile, ma Martinez preferirebbe partire dalla panchina. Altri giocatori con esperienza nella Major League in terza base includono Jake Alou e Carter Kieboom, l'ultimo dei quali è stato designato per l'incarico e posto in deroga 13 marzo. Brady House, uno dei migliori prospetti della squadra, ha solo 20 anni e sembra essere ancora lontano dalla convocazione.