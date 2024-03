Dallas Seavey supera il rigore di Moose per vincere su Iditarod

Dallas Seavey ha vinto martedì la Iditarod Dog Sledding Race per la sesta volta record, nonostante una gara impegnativa che includeva una penalità per non aver rimosso correttamente un alce.

Seavey stava remando la scorsa settimana vicino a Squintna, in Alaska, quando la sua squadra di cani è rimasta intrappolata con un alce. Gli sciatori in gara possono portare armi da fuoco e Seavey ha usato la sua pistola per sparare e uccidere l'alce. Uno dei suoi cani, Valo, è rimasto gravemente ferito nell'incontro, ma ha subito due interventi chirurgici di successo e si prevedeva che sopravvivesse.

I problemi di Sevy non finirono quando uccise l'alce. L'etica delle corse di Iditarod richiede che quando un animale di grandi dimensioni come un alce o un caribù viene ucciso durante la competizione, la sua carne deve essere presa e distribuita. Pertanto la slitta coinvolta nell'incidente dovrà fermarsi e mangiare l'animale.