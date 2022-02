Il leader ucraino chiede ad Apple di bandire gli utenti russi dall’App Store

In una lettera aperta pubblicata venerdì pomeriggio, il vice primo ministro ucraino, Mikhailo Fedorov, ha invitato Apple a interrompere la fornitura di prodotti e servizi agli utenti russi in risposta all’invasione in corso nel Paese.

Fedorov ha scritto nella lettera pubblicata: “Ti faccio appello” Attraverso il suo account Twitter“Smettere di fornire alla Federazione Russa servizi e prodotti Apple, incluso il blocco dell’accesso all’App Store!”

ho chiamato Incorpora il tweetIl CEO di Apple per bloccare l’Apple Store per i cittadini della Federazione Russa e sostenere il pacchetto di sanzioni del governo degli Stati Uniti! Se accetti di ottenere il boss assassino, dovrai accontentarti dell’unico sito disponibile Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS – Mikhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 25 febbraio 2022

“Siamo sicuri che tali misure motiveranno la popolazione giovane e attiva della Russia a fermare preventivamente la vergognosa aggressione militare”, ha aggiunto Fedorov.

Secondo lui, più di 50.000 soldati russi sono entrati in Ucraina Stime del PentagonoLe immagini satellitari indicano che un attacco alla capitale, Kiev, potrebbe essere imminente. Fu il luogo del disastro nucleare di Chernobyl È stato catturato dalle forze russe giovedì, che solleva preoccupazioni sulla gestione in corso dei materiali radioattivi in ​​tale paese. I combattimenti hanno già causato la fuga di decine di migliaia di ucraini dalle loro case come rifugiati. Secondo le stime delle Nazioni Unite.

La Casa Bianca è stata rilasciata giovedì Ampia gamma di sanzioni In risposta all’invasione, comprese le misure che impediscono ad Apple e ad altre società statunitensi di fornire servizi all’esercito o al ministero della difesa russo. Ma la richiesta di Fedorov va oltre, invitando la compagnia a smettere di servire lo Stato in generale.

Apple non ha risposto a una richiesta di commento sulla lettera.