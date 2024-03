Fonte: i Giants accettano un accordo triennale con RB Devin Singletary

I New York Giants stanno dando all'ex running back Devin Singletary di Houston Texans un contratto triennale da 16,5 milioni di dollari per un valore fino a 19,5 milioni di dollari, ha detto lunedì una fonte ad Adam Schefter di ESPN.

Singletary avrà grandi scarpe da riempire nel backfield di New York dopo che l'ex star della franchigia Saquon Barkley ha accettato un accordo triennale con i Philadelphia Eagles oggi.

Nella sua prima stagione con i texani, Singletary finì con 1.091 yard dallo scrimmage, di cui 898 con quattro touchdown a terra.

Singletary, che compirà 27 anni il 3 settembre, arriva a Houston con un contratto di un anno da 4 milioni di dollari dopo quattro stagioni con i Buffalo Bills. L'aspettativa era che sarebbe stato un backup della scelta del quarto round del 2022 Damion Pierce, che ha totalizzato 939 yard in 13 partite come rookie.

Tuttavia, Pierce ha subito un infortunio alla caviglia nella settimana 8 contro i Carolina Panthers e ha saltato tre partite, creando un'apertura per Singletary, che ha assunto il ruolo di titolare per il resto della stagione. Dalla settimana 9 alla settimana 18, Singletary ha corso per 715 yard, terzo in campionato in quel periodo.

Aveva anche un passaggio da touchdown al suo attivo: un lancio da 6 yard per chiudere in modo stretto Dalton Schultz nella vittoria per 30-6 sui Pittsburgh Steelers la scorsa stagione.

Singletary ha registrato una media di 4,6 yard per riporto in 78 partite di carriera, con 20 touchdown. Ha anche ricevuto 175 passaggi per 1.164 yard e quattro touchdown.

DJ Bien-Aime di ESPN ha contribuito a questo rapporto.