Il box Google TV di Walmart verrà fornito con un telecomando retroilluminato

Nel caotico lancio del box “Pro” di Google TV, Walmart ha ora confermato che il telecomando retroilluminato apparso in alcuni dei primi acquisti in realtà non verrà fornito con tutti gli ordini.

pubblicazione Walmart sul Google TV Box Pro Era fonte di confusione per una serie di ragioni, ma una delle più confuse era la distanza. Le prime prove pratiche con il dispositivo sembravano trascurare il fatto che il telecomando era retroilluminato e aveva un paio di nuovi pulsanti di scelta rapida apparsi nei post di altri che avevano acquistato il dispositivo.

Il gigantesco pulsante “Free TV” e i tasti retroilluminati insieme al lancio del “Magic Button” di Google TV erano i principali elementi di differenziazione del dispositivo, ma sembra che tutte queste funzionalità non siano disponibili per i clienti.

Quando Walmart La scatola Onn Pro è stata elencata per la prima volta onlineHa mostrato il dispositivo con un telecomando nuovo e notevolmente migliorato. Ma con l’avvicinarsi della data di lancio, Walmart ha sostituito quell’immagine con un telecomando diverso che ha rimosso l’interruttore “Free TV” e la retroilluminazione.

















Vecchio(L) vs. Nuovo(R)

Parlando con 9to5Google All’inizio di questa settimana, Walmart ha affermato che la “prima ondata” di dispositivi Onn Pro potrebbe essere dotata di telecomando retroilluminato o senza telecomando. È una questione di fortuna in questo momento. L’inventario disponibile per l’acquisto verrà successivamente trasferito sul telecomando retroilluminato, come indicato dal pulsante TV gratuita.

Tuttavia, entrambi i telecomandi hanno un pulsante “Magic” nell’angolo in alto a destra.

Quindi, se desideri la migliore opzione di controllo remoto, probabilmente dovresti aspettare un po’ per acquistare Onn Pro. Walmart non ha specificato quando il telecomando retroilluminato sarà disponibile per tutti, ma presumiamo che ciò accadrà il prima possibile.

Dopo un errore all’inizio di questa settimana, sembra che Walmart abbia ampiamente aumentato le scorte della sua scatola Onn Pro nei negozi e online. La scatola costa $ 49,88.

