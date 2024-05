Aggiornamenti live del terzo turno del PGA Championship Classifica: qualcuno catturerà Xander Schauffele il giorno del trasloco?

Alle 9 di sabato mattina non abbiamo ancora finito il secondo round del PGA Championship – ci sono ancora sei gruppi sul percorso – e il terzo round deve ancora iniziare. La nebbia ha coperto l’intero campo e il gioco non può iniziare finché non si alza: dopotutto non puoi giocare a golf se non riesci a trovare la pallina.

Ecco il rapporto ufficiale della PGA:

Aggiornamento: la ripresa del secondo turno è stata rinviata a nuovo avviso a causa della forte nebbia. La ripresa avrà luogo 30 minuti dopo che le condizioni saranno disponibili per giocare. Gli orari di inizio del terzo round saranno ripartiti in 3 dai tee n. 1 e n. 10 dalle 11:17 alle 13:40 circa. — Campionato PGA (@PGACchampionship) 18 maggio 2024

La buona notizia è che il tempo sembra stabile per il resto del fine settimana. Quindi, anche se il percorso potrebbe essere impegnativo nei prossimi giorni, dovremmo riuscire a terminare l’intero torneo in tempo. Bussa su ogni pezzo di legno che trovi.