L’ultima offerta contrattuale di Brandon Aiyuk da parte dei 49ers è nell’ordine dei 26 milioni di dollari – NBC Sports Bay Area e California

La situazione di stallo tra i 49ers e il ricevitore stella Brandon Aiyuk continua, e una risoluzione non sembra essere imminente.

Finché le due parti rimarranno distanti nelle trattative per la proroga del contratto, a quanto pare.

Quanto sono distanti? Mike Silver del San Francisco Chronicle ha fornito un aggiornamento sull’ultima offerta dei 49ers ad Aiyuk in un’apparizione su “Baba e Lund” di KNBR 680 Giovedì.

“Ho sentito che la loro offerta è intorno ai 26 milioni di dollari, che sicuramente non sono i soldi di Justin Jefferson, né dovrebbero esserlo, ma è più vicino a DeVonta Smith, Amon-Ra St. Brown, al livello successivo.” Egli ha detto.

Se questo è vero, la media di 26 milioni di dollari all’anno è ancora inferiore al contratto di 28 milioni di dollari all’anno di Brown con i Lions – un punto di riferimento che Aiyuk vuole superare – e anche meno di quanto Jeremy Fowler di ESPN ritiene che Aiyuk possa valere.

“Quindi Brandon Aiyuk è il pezzo forte, Fowler ha detto sabato su SportsCenter. “Sappiamo qual è il mercato dei ricevitori larghi in questo momento. Probabilmente si aggira sui 30 milioni di dollari. Aiyuk è considerato uno dei primi 10 ricevitori in questo momento dalla maggior parte dei giocatori del campionato.

“Le due parti hanno negoziato, ma non è emerso nulla che possa essere fatto e condensato. Quindi, hanno le prossime sei settimane durante l’estate prima del ritiro per cercare di portarlo a termine, altrimenti potrebbe non uscire”. Sulla base della sua mancata partecipazione al mini-campeggio come precedente”.

Tuttavia, l’allenatore personale dei wide receiver di Aiyuk, TJ Houshmandzadeh, ha dichiarato giovedì a “Willard & Dibs” di 95.7 The Game che Aiyuk avrebbe accettato i termini se i 49ers gli avessero offerto lo stesso contratto quadriennale da 120 milioni di dollari dei Browns.

Se è così, sembra che le due parti abbiano raggiunto un vicolo cieco oltre i 2 milioni di dollari di stipendio medio annuo.

Scarica e segui il podcast delle conversazioni dei 49ers