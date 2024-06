Netanyahu affronta una battaglia in Israele dopo che il partito di Gantz ha lasciato il governo

Gantz è entrato nel governo lo scorso ottobre per promuovere un senso di unità in un momento di crisi. Ha unito le forze con il suo rivale politico, Netanyahu, nonostante una profonda sfiducia tra i due e una storia di tradimenti. Anche l’ultima volta che Gantz è entrato in un governo con Netanyahu, nel 2020, è finita male dopo che Netanyahu ha rotto l’accordo di condivisione del potere.

L’influenza di Gantz e di Eisenkot, il cui figlio, un soldato, è stato ucciso a dicembre durante i combattimenti a Gaza, è diminuita negli ultimi mesi, portando molti israeliani a chiedersi perché non hanno lasciato prima il governo di emergenza e non si sono uniti all’opposizione. . . Gantz ha chiesto elezioni anticipate questo autunno.

I rimanenti partner ufficiali di Netanyahu nel gabinetto di guerra sono il suo ministro della Difesa, Yoav Galant, un rivale all’interno del partito conservatore Likud che Netanyahu cercò di espellere l’anno scorso. E Ron Dermer, un veterano confidente di Netanyahu che ha più esperienza diplomatica che politica. Non è chiaro se il governo bellico continuerà il suo lavoro.

Il gabinetto di sicurezza separato e più ampio comprende due leader di partito ultranazionalisti: Itamar Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale, e Bezalel Smotrich, ministro delle finanze. Entrambi vogliono reinsediare Gaza con gli israeliani.

Sia Ben Gvir che Smotrich hanno promesso di far cadere il governo di Netanyahu se darà seguito alla proposta israeliana di un accordo che includa una tregua e uno scambio di ostaggi di prigionieri palestinesi, come il presidente Biden ha chiarito su un accordo a settimana fa, ciò porrebbe effettivamente fine alla guerra.

Gli analisti dicono che ci sono almeno due potenziali sfide che incombono sul governo di Netanyahu.

Il primo è la possibilità di raggiungere un accordo con Hamas. Funzionari israeliani e americani dicono che stanno aspettando una risposta ufficiale da Hamas alla proposta di tregua. Una risposta positiva potrebbe costringere Netanyahu a smettere di fare confusione e a scegliere tra il raggiungimento di un accordo e il mantenimento del suo governo.

Un’altra sfida è la questione profondamente polarizzante delle esenzioni totali dal servizio militare concesse agli uomini ultraortodossi iscritti ai seminari.

Le esenzioni per gli ebrei ultra-ortodossi sono da tempo una questione controversa nella società israeliana, ma la tolleranza per questa politica vecchia di decenni ha cominciato a scemare in un paese in cui la maggior parte dei diciottenni sono arruolati per anni di servizio militare obbligatorio, e ancor più quindi durante il periodo di servizio militare obbligatorio. Questa guerra. Lo stesso gruppo di riservisti si ritrova ripetutamente richiamato per lunghi periodi di servizio a Gaza mentre la campagna entra nel suo nono mese, senza un piano chiaro, dicono gli esperti, su dove sarà diretta.

Lunedì sera o martedì mattina presto, il parlamento israeliano avrebbe dovuto votare un disegno di legge sulla coscrizione che sostanzialmente preserverebbe il sistema di esenzione per gli ebrei ultra-ortodossi. Sebbene Netanyahu stia spingendo per placare i suoi partner della coalizione ultra-ortodossi, alcuni membri del partito conservatore Likud – tra cui Gallant, il ministro della difesa – si oppongono, soprattutto durante una guerra quando il paese ha bisogno di più soldati. .

Sulla questione del reclutamento, Netanyahu si trova in un dilemma, ha detto Plesner. Ha aggiunto: “C’è un conflitto intrinseco tra la sua base politica e la sua più importante alleanza con i partiti ortodossi estremisti”.

Se il disegno di legge verrà approvato in prima lettura, andrà in commissione prima di una seconda e terza votazione finale. Ma anche se il progetto di risoluzione fallisse, ha detto Plesner – lui stesso un ex parlamentare di un partito centrista ormai defunto – non preannuncia necessariamente lo scioglimento del parlamento o il collasso del governo.

I critici di Netanyahu lo accusano di aver prolungato la guerra per evitare le elezioni e la responsabilità pubblica del governo e dei fallimenti militari che hanno portato all’attacco del 7 ottobre.

Emulando l’obiettivo di guerra dichiarato da Netanyahu di una “vittoria assoluta” su Hamas, che molti esperti ritengono un’idea vaga e irraggiungibile, Gantz ha affermato nel suo discorso di dimissioni di domenica che la “vera vittoria” sarebbe una vittoria congiunta militare e diplomatica. iniziativa.

Ha detto: “La vera vittoria significa cambiare le priorità nazionali, espandere la cerchia del servizio e di coloro che servono, e garantire la capacità di Israele di affrontare le sfide che si trova ad affrontare”.

Ha aggiunto: “Purtroppo Netanyahu ci impedisce di ottenere una vera vittoria”.