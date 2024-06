Finali NBA: Jrue Holiday ha recitato mentre i Celtics hanno tenuto a bada uno scambio di Mavericks in chiusura portandosi in vantaggio per 2-0 nella serie.

I Dallas Mavericks si sono ripresi dallo scoppio di Gara 1 domenica sera con una grande partita di Luka Doncic e uno sforzo migliorato dal campo.

Non importava.

I Boston Celtics si sono ripresi grazie agli scarsi tiri da 3 e alla vittoria per 105-98 di Jayson Tatum in Gara 2 delle finali NBA. Jrue Holiday ha portato l’attacco di Boston a una delle migliori uscite della stagione. I Celtics ora sono in vantaggio per 2-0 nella serie mentre la serie si sposta a Dallas per Gara 3. Secondo ESPN, le squadre che si portano in vantaggio per 2-0 nelle finali hanno un record di 31-5 (86,1%).

Jayson Tatum, a sinistra, cede il controllo dell’attacco dei Celtics a Jrue Holiday nella vittoria dei Celtics in Gara 2 di domenica. (Maddie Meyer/Getty Images)

Boston ha vinto Gara 1 aprendo la partita con un vantaggio di 58-29 nel secondo quarto e non permettendo a Dallas di passare in vantaggio da lì in poi. Dallas sembrava la squadra più forte domenica all’inizio, con Doncic che ha segnato 23 punti nel primo tempo. Dopo aver segnato 12 punti in Gara 1, Kyrie Irving aveva 10 punti all’intervallo mentre Boston aveva poche risposte alla coppia d’élite nella zona di difesa di Dallas.

Ma i Celtics erano ancora in vantaggio per 54-51 all’intervallo. Poi hanno dato il massimo alla difesa per aprire il terzo quarto e prendere il controllo della partita. Le palle perse di Dallas, molte delle quali di Doncic, si sono ripetutamente trasformate in punti dall’altra parte.

I Celtics hanno esteso il loro vantaggio a 83-74 nel terzo quarto, coronato da una miracolosa tripla del playmaker di riserva Payton Pritchard.

Nel quarto quarto, la difesa di Boston aveva il controllo e il suo tiro da 3 punti è tornato in forma. Una tripla di Derrick White ha portato il vantaggio dei Celtics a 103-89 nei minuti finali del quarto quarto.

Il blocco finale di Derrick White ha sigillato la vittoria dei Celtics

Dallas non è finita. I Mavericks sono andati avanti con un parziale di 9-0 portandosi sul 103-98 con 1:15 rimasto. Poi, mentre il tempo ticchettava fino all’ultimo minuto, Dallas ha minacciato di ridurre il gioco a un singolo possesso palla. Derrick White aveva altre idee.

Derrick Jones Jr. ha bloccato un layup di Tatum sul bordo per innescare un contropiede di Dallas. Irving ha poi trovato un layup per tagliare il vantaggio di Boston a 3 con un passaggio rimbalzato a PJ Washington. Ma White – una selezione della squadra tutta difensiva insieme a Holiday – ha inseguito il gioco e poi ha bloccato Washington.

L’intercettazione ha ostacolato la manifestazione dei Knights e ha posto fine alla partita. Boston ha segnato dall’altra parte, ma i Mavericks non hanno segnato di nuovo.

Diventa una stella delle vacanze nel gioco 2

Mentre Tatum lottava fuori dal campo, Holliday ha preso il controllo dell’attacco. L’ex All-Star e campione dei Milwaukee Bucks è un giocatore eccezionale nell’attacco dei Celtics che può contare sui suoi titolari e ora sul sesto uomo Kristaps Poroshenko in ogni serata. Il turno di Holiday domenica è stata la sua migliore uscita offensiva della stagione.

Holiday ha guidato l’attacco dei Celtics all’intervallo con 17 punti. Ha concluso la partita con 26 punti e 11 rimbalzi, oltre a tre assist, un recupero e un blocco. Era 11 su 14 dal campo e 2 su 4 da 3.

Jaylen Brown ha fatto un altro grande sforzo per aiutare i Celtics alla vittoria in Gara 1. Ha segnato 21 punti, sette assist e tre palle recuperate tirando 8 su 15 dal campo. Tatum ha superato la sua scarsa serata al tiro (6 su 22, 1 su 7 su 3) con uno sforzo solido che ha messo in risalto le sue capacità di trequartista. Ha concluso con 18 punti, 12 assist e 9 rimbalzi.

In una notte in cui Boston è andata 10 su 39 con 3 punti, White è stato un punto luminoso dalla lunga distanza con 4 tentativi su 10. Ha concluso con 18 punti, cinque rimbalzi, tre palle recuperate e due stoppate, incluso uno stop decisivo nell’ultimo minuto.

Dončić TO, i guai al tiro di Irving affondano i Mavericks

Danzig si è calmato dopo il suo primo tempo da 23 punti mentre la difesa di Boston ha preso il controllo. Ha concluso con una tripla doppia da 32 punti, 11 assist e 11 rimbalzi. Ha totalizzato quattro palle recuperate, è andato 12 su 21 dal campo e 4 su 9 da 3. Ma le sue otto palle perse hanno aiutato Boston a prendere il controllo del gioco.

Irving ha faticato nel secondo tempo dopo aver tirato 5 su 10 prima dell’intervallo. Ha tirato 7 su 18 dal campo con 16 punti e sei assist. Ha mancato tutti i suoi tentativi da 3 punti e non ha ancora realizzato una tripla nella serie dopo aver tirato 0 su 5 in Gara 1.

I tiri liberi si sono rivelati ancora una volta costosi per Dallas. I Celtics hanno segnato 19 tentativi su 20, lasciando in gioco i Mavericks 16 su 24.

Gara 3 di mercoledì darà conforto a casa a Dallas che potrebbe aiutare i problemi di Irving al tiro. Ma i Mavericks, con la storia della NBA che lavora contro di loro, affrontano una strada in salita mentre cercano di trasformare questa serie in una serie.