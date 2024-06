La società di test genetici 23andMe ha indagato sull’hacking

Gli organi di controllo dei dati nel Regno Unito e in Canada indagheranno sulla società di test genetici 23andMe per una violazione dei dati nell’ottobre 2023.

Gli hacker sono riusciti ad accedere alle informazioni personali di 6,9 milioni di persone, che in alcuni casi includevano alberi genealogici, anni di nascita e posizioni geografiche, utilizzando le vecchie password dei clienti.

Una delle cose che la task force congiunta indagherà è se siano state messe in atto garanzie adeguate per proteggere questi dati.

“Intendiamo collaborare con le ragionevoli richieste di questi regolatori”, ha affermato 23andMe in una nota.

I dati rubati in ottobre non includevano i record del DNA.

Non è stata l’azienda in sé a essere stata violata, ma piuttosto i criminali hanno effettuato l’accesso a circa 14.000 account individuali, ovvero allo 0,1% dei clienti, utilizzando dettagli di posta elettronica e password che erano stati precedentemente esposti in altri attacchi di hacking.