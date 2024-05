Memorial Day 2024: i viaggiatori vedono ritardi nei voli e prezzi più alti

I viaggiatori hanno dovuto affrontare grandi folle e ritardi dei voli venerdì, che avrebbe dovuto essere il giorno più trafficato del mondo giorno della Memoria fine settimana.

Più di 6.000 voli statunitensi sono stati ritardati in prima serata sulla costa orientale, continuando una tendenza che ha messo alla prova la pazienza dei viaggiatori per tutta la settimana. Le cancellazioni sono state più modeste, poco più di 200, secondo i dati di monitoraggio di FlightAware.

Ci sono stati rallentamenti anche sulle autostrade.

Lungo la Florida Turnpike, Wallis Tenney ha detto che un incidente stradale e dei lavori stradali hanno rallentato il suo viaggio verso una cerimonia che commemora la storia afroamericana nel Florida Panhandle, il luogo in cui ebbe luogo la prima battaglia delle Guerre Seminole nel 1816.

“Ma ci sentiamo a nostro agio”, ha detto la donna di Miami durante una sosta a Port St. Lucie. “Siamo partiti presto e il nostro evento è domani. Quindi, se Dio vuole, il torrente non si alza, saremo lì tra molto tempo.”

La Transportation Security Administration prevede che venerdì sarà il giorno più trafficato del fine settimana per i viaggi aerei, con il passaggio di quasi 3 milioni di persone. Checkpoint aeroportuali. Giovedì la TSA ha sottoposto a screening poco meno di 2,9 milioni di persone, ed è a circa 11.000 persone dal battere il record stabilito la domenica dopo il Ringraziamento dell’anno scorso.

Pasha Pedlopnyak attende un volo interno all’aeroporto internazionale di Miami, giovedì 23 maggio 2024, a Miami. Si prevede che un numero record di americani viaggeranno durante il fine settimana del Memorial Day del 2024 (AP Photo/Lynn Sladky)

“Gli aeroporti saranno più trafficati di quanto abbiamo visto negli ultimi 20 anni”, ha detto la portavoce dell’AAA Axa Diaz.

È probabile che anche le autostrade siano congestionate man mano che gli automobilisti escono dalla città e tornano a casa. AAA prevedeva che sarebbe stato il fine settimana di inizio estate più trafficato degli ultimi 20 anni, con 43,8 milioni di persone che avrebbero camminato per almeno 50 miglia da casa tra giovedì e lunedì, di cui 38 milioni in auto.

L’espressione annuale della voglia di viaggiare che accompagna l’inizio dell’estate Stagione di viaggio Sta accadendo in un momento in cui gli americani lo dicono ai sondaggisti Sono preoccupati Sull’economia e sulla direzione del Paese.

“Il Memorial Day è il fine settimana. Posso trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici, quindi direi che non ha prezzo, giusto? Qualsiasi cosa per uscire con la famiglia e gli amici”, ha detto Nene Efebo durante un’attesa di due ore per un volo in ritardo all’aeroporto internazionale di Denver.

Victoria Ramos Valdes di Miami era in vacanza con suo marito, Blake, e i loro figli, di 3 e 4 mesi.

“Abbiamo detto: ‘Ehi, andremo con un budget di $ 300, e l’hotel costa circa $ 150′”, ha detto, “ma ha uno scivolo acquatico che offre molto divertimento”. “Stiamo facendo un bel viaggio con la famiglia e stiamo facendo del nostro meglio per trascorrere il miglior fine settimana del Memorial Day possibile.”

Alcuni viaggiatori hanno riferito Esposizione allo shock adesivo Quando hanno prenotato i voli. All’arrivo all’aeroporto internazionale di Filadelfia, Ciara Marsh ha detto che la città “non era la nostra destinazione originale, ma abbiamo scelto qui perché era più economica”.

All’aeroporto O’Hare di Chicago, Larissa Latimer, di New Lenox, Illinois, ha affermato che il suo biglietto aereo era ragionevole, ma le altre spese per viaggiare a New Orleans non lo erano.

Gli automobilisti percorrono l’Interstate 24 vicino allo svincolo dell’Interstate 40 giovedì 23 maggio 2024 a Nashville, nel Tennessee. Si prevede che un numero record di americani colpirà il marciapiede durante il fine settimana del Memorial Day del 2024 (AP Photo/George Walker IV)

“Devo solo trovare una sistemazione”, ha detto. “I noleggi auto sono spariti… Quest’anno, le sistemazioni alberghiere sono state insolitamente molto costose.”

Cathy Larco, di Fort Myers, in Florida, ha utilizzato le miglia frequent flyer – e una programmazione flessibile – per pagare il suo volo per Chicago.

I viaggiatori aspettano al checkpoint della TSA all’aeroporto internazionale di Los Angeles, giovedì 23 maggio 2024, a Los Angeles. Si prevede che un numero record di americani viaggeranno durante il fine settimana del Memorial Day del 2024 (AP Photo/Ryan Sun)

“Sono davvero consapevole di considerare il costo dell’intero viaggio. Resteremo un po’ più lontani del solito” per ottenere un prezzo dell’hotel più basso, ha detto. “Torneremo anche noi il giorno dopo, perché possiamo ottenere miglia più economiche.

Il traffico intenso delle autostrade e degli aeroporti di questo fine settimana potrebbe essere un esempio di ciò che accadrà per molte altre settimane. compagnie aeree americane Ci aspettiamo che porti Numero record di passeggeri quest’estate. Il loro gruppo commerciale stima che 271 milioni di passeggeri viaggeranno in aereo tra il 1 giugno e il 31 agosto, battendo il record di 255 milioni. la scorsa estate.

George Ridley, 4 anni, a sinistra, viaggia su una valigia mentre lui e suo padre, Chris Ridley, attraversano l’aeroporto internazionale di Nashville, giovedì 23 maggio 2024, a Nashville, Tennessee. Si prevede che un numero record di americani viaggeranno durante il weekend del Memorial Day 2024. (AP Photo/George Walker IV)

Questa storia è stata precedentemente aggiornata per correggere l’ortografia a Fort Myers, Florida.

Cody Jackson a Port St. Lucie, Florida, Melissa Perez Winder a Chicago e Shelley Adler a Washington hanno contribuito a questo rapporto.