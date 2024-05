Morgan Spurlock, il documentario “Super Size Me”, muore a 53 anni

CNN

Morgan Spurlock, il regista candidato all’Oscar ed ex conduttore della CNN dietro il documentario di McDonald’s “Super Size Me”, è morto giovedì di cancro, ha detto la sua famiglia.

Spurlock, 53 anni, è morto a New York circondato da familiari e amici, ha detto suo fratello in una nota.

“È un giorno triste in cui diciamo addio a mio fratello Morgan”, ha detto Craig Spurlock. “Morgan ha dato così tanto attraverso la sua arte, le sue idee e la sua generosità. Il mondo ha perso un vero genio creativo e un uomo speciale. Sono molto orgoglioso di aver lavorato con lui”, ha detto.

La carriera di Spurlock come regista è stata varia e imprevedibile. È conosciuto soprattutto per “Super Size Me”, che ha scatenato una conversazione nazionale – e non mancano polemiche – sul rapporto dell’America con il fast food. Il film prevede che lei sperimenti mangiando solo cibo McDonald’s per 30 giorni, solo per “dimensionare ulteriormente” il suo ordine di cibo se attivato in una transazione di vendita.

Ma ha anche realizzato un documentario satirico sulla caccia a Osama bin Laden, ha diretto un film-concerto degli One Direction e ha persino realizzato un film su Homer Simpson e il baseball.

Per molti anni, Spurlock è stato conduttore della popolare serie originale della CNN “Morgan Spurlock Inside Man”.

Nato a Parkersburg, West Virginia, il futuro regista è cresciuto a Beckley, dove si è diplomato alla Woodrow Wilson High School. se n’è andato laurea alla New York University nel 1993.

Spurlock è il fondatore dello studio di produzione Warrior Poets con sede a New York, e il suo primo film, “Super Size Me”, è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival del 2004, guadagnandosi un premio come miglior regista.

Il film ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura di un documentario della Writers Guild of America, nonché una nomination all’Oscar come miglior film documentario.

Nel documentario, la volontà di Spurlock di utilizzare se stesso per testare gli effetti del consumo di fast food a colazione, pranzo e cena ha affascinato gli spettatori. Ha guadagnato 25 libbre e ha documentato effetti negativi sul suo corpo.

La sua uscita del 2019 è “Super Size Me 2: Holy Chicken”.

Incoraggiato dal successo del suo primo progetto, Spurlock ha pubblicato nel 2008 “Where in the World Is Osama Bin Laden?” Esplorato altri documentari tra cui e “POM Wonderful Presents: Il film più grande mai venduto” del 2011. Ha creato la serie televisiva reality “30 Days” nel 2005 e ha contribuito ad immergersi nella programmazione originale con la prima serie della piattaforma Hulu, “A Day in the Life”.

Nel 2017, mentre il movimento #MeToo guadagnava slancio, Spurlock In una dichiarazione pubblicata sui social media, ha ammesso di aver subito abusi sessuali in passato.

“Dopo mesi di queste rivelazioni capisco che non sono uno spettatore innocente, sono parte del problema”, scrisse all’epoca, riferendosi alla recente ondata di accuse di cattiva condotta sessuale contro uomini importanti.

Si è dimesso dalla carica di amministratore delegato della sua società di produzione.

Spurlock è stato anche uno scrittore e produttore prolifico. “Rats”, “7 Deadly Sins” e “No Man’s Land” sono alcuni degli altri suoi crediti.

Correzione: un titolo precedente su questa storia riportava erroneamente la storia degli Oscar di Spurlock. “Super Size Me” è stato nominato per un premio, ma non ha vinto.