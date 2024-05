Frana in Papua Nuova Guinea: corsa per salvare gli abitanti dei villaggi intrappolati

Per riprodurre questo contenuto, abilita JavaScript o prova un altro browser

I servizi di emergenza stanno correndo per raggiungere i villaggi colpiti da una massiccia frana nell’isolata provincia di Inga in Papua Nuova Guinea, dove si teme che centinaia di persone siano morte.

L’agenzia umanitaria CARE Australia ha affermato che una squadra di intervento rapido composta da medici e personale militare è stata in grado di raggiungere il luogo isolato della frana.

Ha aggiunto in una dichiarazione che il terreno difficile e i danni alle strade principali hanno complicato il loro viaggio verso la zona.

I residenti delle aree circostanti hanno descritto come alberi e detriti derivanti dal crollo del fianco della montagna abbiano seppellito parti della comunità, lasciandola isolata.

L’Australian Broadcasting Corporation ha riferito che l’autostrada che porta alla zona è stata chiusa, rendendo gli elicotteri l’unico modo per raggiungere la zona.

Non è ancora chiaro quante persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie.

“Sebbene l’area non sia densamente popolata, la nostra preoccupazione è che il bilancio delle vittime possa essere sproporzionatamente alto”, ha affermato CARE Australia in una precedente dichiarazione.

Parlando all’agenzia di stampa Associated Press, Oktrak, capo della missione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite in Papua Nuova Guinea, ha affermato che l’area colpita dalla frana era grande quanto tre o quattro campi da calcio.