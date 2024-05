Salsa rossa – Il New York Times

Il puzzle di sabato – Ecco, sta arrivando il quarto capitolo di questa serie, se conti le soluzioni. Davide B. Williams ha creato puzzle senza tema, con topologie identiche, tutti ispirati alla poesia di Wallace Stevens”Tredici modi per guardare un merlo“. Le tre iterazioni precedenti sono apparse nell’agosto 2023, nel novembre 2023 e nel gennaio 2024. Sono state tutte sfide belle e gommose. Personalmente, qualsiasi connessione tra questo cruciverba e la poesia di Stevens non appare esattamente dalla nebbia, e accolgo con favore feedback e teorie da altri risolutori.

Stranamente, ho scoperto che lo stesso posto in ciascuno di questi enigmi è il più difficile da raggiungere: l’angolo sud-est. Non so se fosse intenzionale o meno, ma l’angolo sud-est di questo puzzle ha una porta che è apparsa esattamente nello stesso punto nell’ultima grata del signor Williams, anche se con un indizio diverso. Non lo sapevo allora e non lo so nemmeno oggi.

Prove difficili

1 un. Non perdere le guide alternative di Mr. Williams nelle note del creatore di seguito. Sono tutti davvero bravi, anche se sono d’accordo che non c’era nulla che rendesse questo puzzle più semplice. Ad esempio, forse la frase “la vecchia valuta del Massachusetts” era “ostriche di Manhattan?” La risposta è wampum, perline ornamentali Realizzato con conchiglie di vongole Dai nativi americani che vivono nel nord-est. Queste perle erano intrecciate in tessuti originariamente usati nelle cerimonie e dati in dono. Dopo l’arrivo degli europei Ha avuto un ruolo nel commercio.

24A. Non so se i giovani capiranno questa parola, a meno che non la scelgano per significare qualcos’altro (Ate Skibidi Cap I oop I oop o qualcosa del genere, chi lo sa). Questa “abbreviazione di testo” è il codice standard americano per lo scambio di informazioni. Formato di codifica dei caratteri online Per i dati di testo, noti anche come ASCII.