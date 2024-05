Harper è stato espulso nel primo inning del road trip di Phillies dopo una brutta chiamata – NBC Sports Philadelphia

DENVER – Coors Field era pieno di fan dei Phillies per l’apertura della serie di venerdì sera, ma coloro che erano presenti hanno visto solo un tiro di metà inning di Bryce Harper.

Harper è stato espulso dopo il top del primo dall’arbitro di casa base Brian Walsh. Ha segnato su tre tiri. Il secondo lancio è stato un piombino basso e non è stato un successo ma è stato chiamato singolo.

Harper era chiaramente sconvolto dal fatto che fosse stato un successo, chiamò il tempo e ebbe qualche parola con Walsh. Ha effettuato uno swing al lancio successivo e la conversazione è continuata dopo la fine dell’inning. Harper lanciò il casco per la frustrazione, ma non fu uno scambio acceso. Sembrava sottolineare che il layup non era stato un successo, il che era vero.

Murphy deve aver sentito le parole magiche e aver licenziato Harper molto rapidamente. Harper è stato espulso 24 volte durante la sua carriera ma ne è rimasto chiaramente sorpreso, alzando le mani come per dire: Andiamo amico, sto solo cercando di avere una conversazione con te.

L’allenatore Rob Thompson si è precipitato in difesa del suo giocatore, dicendo: “Non puoi farlo”.

Con Harper fuori dal gioco, i Phillies spostarono Alec Bohm dalla terza base alla prima base, spostarono Whit Merrifield dal campo sinistro alla terza base, Christian Pasch dal centro campo a destra e inserirono Johan Rojas al centro campo.