Il telescopio spaziale James Webb osserva tre delle galassie più antiche dell’universo

Gli astronomi usano Telescopio spaziale James Webb Hanno scoperto quelle che dicono essere tre delle galassie più antiche dell’universo, osservate mentre si formavano attivamente quando l’universo aveva solo tra i 400 e i 600 milioni di anni.

Nelle immagini del telescopio spaziale James Webb, questo trio galattico assomiglia a misteriosi granelli rossi che si nutrono di elio e idrogeno nelle vicinanze. Nel corso di milioni di anni, sono questi elementi che sostengono la crescita delle galassie, contribuendo a modellarle nelle familiari ellissi e spirali che vediamo in tutta la galassia. Universo.

“Si potrebbe dire che queste sono le prime immagini ‘dal vivo’ di Formazione della galassia “Che abbiamo già visto prima”, ha detto l’autore principale dello studio Casper Elm Heintz L’astrofisico del Cosmic Dawn Center (DAWN) in Danimarca ha detto: dichiarazione . “Mentre James Webb in precedenza ci aveva mostrato le prime galassie negli stadi successivi dell’evoluzione, qui assistiamo alla loro nascita, e quindi alla costruzione dei primi sistemi stellari nell’universo”.

Circa 400.000 anni dopo il Big Bang esisteva il nostro universo Ho predicato nell’oscurità . Questo è successo dopo spazio Si è raffreddato abbastanza dal suo sé precedentemente caotico e rovente da consentire l’idrogeno neutro Atomi Alla forma, che ricopriva l’universo di una nebbia oscura e primordiale. Questa nebbia si diradò circa un miliardo di anni dopo il Big Bang, quando apparve la luce della prima generazione dell’universo stelle Allagato Universo . Ricerche recenti hanno dimostrato che le galassie nane che si formarono durante le prime centinaia di milioni di anni dell’universo erano affollate Punch sorprendentemente abbondante Per guidare questo processo di riduzione della foschia.

“Questo è il processo che vediamo iniziare nelle nostre osservazioni”, ha detto il coautore dello studio Darach Watson in una dichiarazione universitaria. “Queste galassie sono come isole scintillanti in un mare di gas neutro e opaco”, ha aggiunto Heintz in un articolo. Dichiarazione della NASA .

Immagini JWST di una galassia che si è formata quando il nostro universo aveva solo tra 400 e 600 milioni di anni. (Credito immagine: Kasper E. Heintz et al./Science)

L’eredità dello scintillante trio cosmico

Il potente occhio a infrarossi di JWST è stato in grado di catturare il modo in cui la luce delle tre galassie osservate viene assorbita da grandi e densi serbatoi di gas idrogeno neutro attorno a loro – e questo risultato ha anche mostrato che il gas si raccoglie e alimenta le galassie stesse. C’è così tanto gas nella scena, infatti, che le galassie devono ancora dare alla luce le loro prime stelle. Perché possano nascere le stelle, alcune parti di questo gas primordiale devono confluire in sacche estremamente dense, che poi stimolano la formazione di oggetti stellari. Probabilmente occorrerebbero milioni di anni prima che la prima generazione di stelle nasca in queste galassie.

Gli astronomi non sanno ancora come sia distribuito il gas tra i centri delle galassie che lo ospitano Buchi neri supermassicci E anche nella periferia della galassia. Le osservazioni future non solo aiuteranno a risolvere questo mistero, ma potrebbero anche rivelare se i serbatoi di gas di queste galassie sono costituiti interamente da idrogeno primordiale o sono effettivamente pieni di elementi più pesanti.

“È un processo che indagheremo ulteriormente, in modo che speriamo di essere in grado di collegare insieme più pezzi del puzzle”, ha detto il coautore dello studio Gabriel Brammer di DAWN.

Ha sottolineato che questa scoperta chiarisce JWST Va oltre gli obiettivi primari della sua missione. “Era impossibile ottenere immagini e dati di queste galassie lontane prima di Webb”, ha detto. “Inoltre, quando abbiamo analizzato i dati per la prima volta avevamo un’idea chiara di ciò che avremmo trovato: stavamo quasi facendo scoperte ad occhio nudo.”