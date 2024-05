‘Furiosa’ incassa 3,5 milioni di dollari, ‘Garfield’ incassa 1,9 milioni di dollari in anteprima.

Warner Bros/Everett

Venerdì pomeriggio: Oh, sembra davvero brutto. Warner Bros. Furiosa Probabilmente pubblicherà l’apertura più bassa per un film del Memorial Day in 41 anni con 4 giorni intermedi $ 31 milioni – $ 35 milioni. Quanto diavolo è santo? Se il prequel diretto da George Miller si collocava nella fascia bassa, l’ultima volta che un film n. 1 o un film di apertura del Memorial Day ha avuto un incasso inferiore in 4 giorni è stato nel 1983, quando Il ritorno dello Jedi Guadagnò 30,5 milioni di dollari, che all’epoca erano un sacco di soldi.

Se Furiosa Raggiungendo la fascia alta del suo range attuale a 35 milioni di dollari, questa è l’apertura più bassa del fine settimana del Memorial Day dal 1984. Indiana Jones e il tempio maledetto, Che ha incassato 33,9 milioni di dollari. I totali degli anni ’80 non furono adeguati all’inflazione.

Furiosa Vede quello che può 11 milioni di dollari Per oggi (anteprime incluse) e dintorni $ 27,5 milioni Per 3 giorni in 3.804 sale, compreso IMAX. Nonostante tutto l’inferno che abbiamo dato alla Disney/Lucasfilm Solo: una storia di Star Wars Indietro nel periodo pre-Covid 2018 con un debutto di 4 giorni da 103 milioni di dollari, oh mio Dio, che in confronto sembra pazzesco. Prima di strappare il braccio a Furiosa, la lasceremo vivere un po’ e vedremo dove la porteranno la notte e il fine settimana prima che diventi giudice, giuria e boia in questo prequel di Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

È un po’ sconcertante quanto sia stata pessima l’accoglienza anticipata furiosa, Ma i film di gangster tatuati con motociclette e camion nel deserto non sono per tutti. RelishMix sta mostrando un passaparola positivo e misto intorno al visual nonostante il suo universo di social media sia in aumento del 37% al di sopra delle classifiche di genere fantascienza/azione con quasi 387 milioni su TikTok, Facebook, X, YouTube e Instagram. Hemsworth ha fatto promozione ai suoi 97,6 milioni di fan e ha pubblicato video con 88,3 milioni di visualizzazioni, così come ha fatto Taylor-Joy con i suoi 10,9 milioni di fan con 62,7 milioni di visualizzazioni video sul suo Instagram.

Recentemente ho appreso che la Warner Bros. è al completo Furiosa Senza co-finanziatori come Village Roadshow, che ha partecipato nel 2015 Mad Max: Furia Strada. Il sequel è costato 168 milioni di dollari prima di P&A.

Nel frattempo, Alcon/Sony Film di Garfield Lui appare 8 milioni di dollari Oggi (incluse le anteprime), 24 milioni di dollari Per venerdì e domenica $ 30 milioni – $ 32 milioni Per 4 giorni in 4.035 sale, PLF compresa. Su una base di 3 giorni, sarebbe l’inizio del 2004 Garfield: il film ($ 21,7 milioni). Il film della 20th Century Fox ha terminato la sua corsa a 75,3 milioni di dollari. Ricorda quando te lo abbiamo detto Garfield può battere Furiosa? Ebbene, da allora alcuni non hanno più creduto che fosse vero Furiosa Contiene Imax, Dolby, D-box e alcuni file PLF.

Anche con un nuovo film per bambini sul mercato, il secondo fine settimana della Paramount Se In 4.068 teatri assistiamo a $ 4,5 milioni Venerdì, 3 giorni $ 16,8 milioni-50%, 4 giorni $ 21,7 milionie il totale parziale $ 64,2 milioni.

Il quarto è il terzo fine settimana di 20th Century Studios Regno del pianeta delle scimmie con $ 3,4 milioni Oggi, $ 12,8 milioni 3 giorni, -50%, 4 giorni $ 16,3 milioni E calcola il totale entro domenica del $ 125,7 milioni.

Il quarto fine settimana della Universal Capro espiatorio In 2955 visualizzazioni $ 1,55 milioni Oggi, $ 5,5 milioni Venerdì-domenica, -34%, 7 milioni di dollari 4 giorni al quinto posto con una corsa totale $ 73,2 milioni Entro la fine di domenica. Il film Ryan Gosling-Emily Blunt è disponibile per l’acquisto e il noleggio in formato digitale.

Angeli Studios Visione È stato prenotato in 2.100 sale, il che è stato redditizio Milioni di dollari Oggi, $ 2,8 milioni Più di 3 giorni e $ 3,5 milioni Più di 4 giorni. Con Greg Kinnear e Terry Chen, il film segue la vera storia di Ming Wang, un povero prodigio cinese che fugge dalla Cina comunista per diventare un pioniere del chirurgo oculistico in America. Quando gli viene assegnato il compito di restituire la vista a un’orfana accecata dalla matrigna, deve affrontare il trauma di aver vissuto la violenta rivolta della sua giovinezza, la Rivoluzione Culturale.

Venerdì mattina: Anche se ci sono più film sul mercato, sentiamo ancora gli effetti dei successi. Com’è? Molti non sono ancora abituati ad andare al cinema e, anche se il contenuto regna sovrano, nessuna delle uscite di questo fine settimana dovrebbe provocare una fuga precipitosa: una è un prequel/spin-off con una nuova attrice di un amato film vincitore di un Oscar, l’altra È un film per famiglie su un vecchio gatto comico che mangia lasagne. Non aspettarti un weekend di quattro giorni da oltre 200 milioni di dollari come gli ultimi due fotogrammi del weekend del Memorial Day.

Prequel della Warner Bros. di Gerwig Miller Furiosa: la saga di Mad Max Ha incassato 3,5 milioni di dollari in 3.400 località e le anteprime sono iniziate alle 15:00.

2015 Max Max Furia Strada Ha registrato 3,7 milioni di dollari in anteprime nel maggio 2015 al di fuori dell’orario di spettacolo delle 19:00 e ha aperto con 45,4 milioni di dollari, classificandosi secondo quel fine settimana. Il film ha raggiunto un moltiplicatore 3,3x. Questa è la speranza qui per questo film Il gambetto della regina La star Anya Taylor-Joy sostituisce Charlize Theron in questa distopica epopea del deserto sulla spalla di Mad Max (a seconda di chi chiedi: Furiosa è probabilmente il capo di quest’ultimo film). Furiosa Si prevede di incassare 40 milioni di dollari nei suoi quattro giorni.

A differenza di Indiana Jones e la connessione del destino, La grande première hollywoodiana dell’anno scorso a Cannes è stata stroncata dalla critica, Furiosa Ha vinto numerosi premi con una valutazione RT dell’89%. toccando ferro, Furiosa Sulla scala del pubblico di Rotten Tomatoes ha un punteggio del 96%. Screen Engine/Comscore PostTrak su Taylor-Joy e il film di Chris Hemsworth è anch’esso molto forte con 4 stelle e mezzo e ha una raccomandazione del 70%. Il 68% degli uomini ha assegnato all’immagine un punteggio pari all’87%, mentre il 32% delle donne ha assegnato all’immagine un punteggio pari all’81%. Ci auguriamo che tutte le belle parole siano ripagate nel periodo da venerdì a domenica.

Nel frattempo Alcon/Sony Film di Garfield Ha pubblicato 1,9 milioni di dollari di offerte iniziate ieri alle 14:00 in 3.243 località. Si tratta di un valore leggermente superiore rispetto alle previsioni IF di giovedì scorso di 1,75 milioni di dollari. Garfield Si prevede che incasserà più di 30 milioni di dollari in quattro giorni. Garfield È in calo del 37% con i critici di RT. Il pubblico generale è stato del 58%, i genitori il 19% e i bambini sotto i 12 anni il 23%. Il pubblico generale ha dato al film 3 stelle e mezzo mentre genitori e figli gli hanno dato 4 stelle e mezzo. In generale, le donne sono più numerose degli uomini Garfield Dal 55% al ​​45%.

Studi degli Angeli Visione Valutato con 4 stelle e mezzo e il 68% lo consiglia vivamente. La femmina pesa al 64%. La demo 55+ è arrivata al 47%, il che non sorprende per un film basato sulla fede.

Altrove, Paramount Se Ha terminato la sua prima settimana con 42,5 milioni di dollari, ovvero l’8% in meno rispetto all’ultimo titolo live-action di PG. salto, Che ha registrato ricavi nella prima settimana pari a 46,4 milioni di dollari. Il film internazionale, che aveva anche un’animazione mista in CGI, ha terminato la sua corsa negli Stati Uniti e in Canada con 108 milioni di dollari. Non c’è mai stato il via libera a un sequel per il grande schermo. Se Spera di ottenere un sollievo del -50% dal prezzo di apertura di 33,7 milioni di dollari. salto Diminuito del -43%. ricordare salto Era un titolo pasquale giocato tre settimane dopo il fine settimana santo.

