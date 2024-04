Polizia incontrata: il Primo Ministro è inorridito dal modo in cui la polizia tratta gli uomini ebrei, dice No10

Fonte immagine, Campagna contro l'antisemitismo Commenta la foto, La polizia ha arrestato Gideon Walter durante una manifestazione il 13 aprile

autore, André Rodin Paul

Ruolo, notizie della BBC

21 aprile 2024 Aggiornato 5 minuti fa

Rishi Sunak è rimasto “sconvolto” dal modo in cui la polizia ha trattato un uomo ebreo durante una manifestazione filo-palestinese a Londra, ha detto una fonte di Downing Street.

La polizia metropolitana si è scusata due volte venerdì dopo che un ufficiale ha descritto il capo della campagna contro l’antisemitismo (CAA), Gideon Walther, come un “ebreo aperto”.

Il 13 aprile, il signor Walter, che indossava una felpa con cappuccio, è stato minacciato di arresto e la polizia gli ha detto che la sua presenza stava causando una “violazione dell’ordine pubblico”. Ha invitato il commissario del Met a dimettersi.

Matt Twist, vicecommissario della polizia metropolitana, ha scritto a Walther per offrire un incontro privato “per scusarsi con lui personalmente e discutere cosa può fare la polizia metropolitana per garantire che gli ebrei londinesi si sentano al sicuro”.

Il signor Walther ha inoltre richiesto un incontro con il commissario Met Sir Mark Rowley.

Downing Street ha detto che il Primo Ministro ha guardato il filmato originale di quello che è successo ed è rimasto “sconvolto come chiunque altro dalla descrizione del signor Walter come un ebreo dichiarato da parte dell'ufficiale”.

La fonte ha aggiunto che la polizia metropolitana aveva ragione a scusarsi, ma ha anche criticato le forze dell'ordine per aver “gestito completamente male” la situazione in quanto ha offerto le scuse iniziali, poi le ha ritrattate e ha fatto seguito a una seconda dichiarazione.

“[The prime minister] Ci si aspetta che il commissario della polizia metropolitana spieghi come ciò sia accaduto e cosa farà per garantire che gli agenti facciano di più per far sentire al sicuro le comunità ebraiche di Londra – e che Sadiq Khan svolga il suo lavoro nel chiedere conto alla polizia metropolitana. READ Elezioni russe: Putin si è dichiarato vincitore di una corsa che non è mai stata messa in dubbio

Il sindaco di Londra, Khan, incontrerà Sir Mark più tardi lunedì per “discutere delle relazioni con la comunità”, ma resta inteso che ha piena fiducia nel commissario.

Sono apparsi anche nuovi filmati, Registrato da Sky Newsche mostra il signor Walter che dice a un agente di polizia che stava cercando di attraversare la strada.

Il video mostra l'ufficiale che dice a Walther che “si è preso la responsabilità” di camminare intenzionalmente “nel mezzo” della marcia, e ha detto che era “ingannevole” e stava cercando di “antagonizzare” gli altri.

“La mia opinione è che stai cercando di inimicarti le cose”, ha detto l'ufficiale al presidente della campagna.

Poi il signor Walter ha risposto: “Non lo sto facendo, sto cercando di camminare sul marciapiede”.

“Viene trattato come un criminale”

Parlando a BBC News, Walter ha descritto l’esperienza come “spaventosa” e lo ha fatto sentire come se “venisse trattato come un criminale perché è ebreo”.

L'amministratore delegato della CAA ha affermato che il commissario della polizia metropolitana sta “limitando i diritti dei londinesi rispettosi della legge, compresa la comunità ebraica, per placare le folle senza legge”.

Ha aggiunto: “Penso che sia ora che Sir Mark Rowley se ne vada”.

“Abbiamo bisogno di un nuovo commissario che capisca che il ruolo della polizia è… far rispettare la legge, e se la legge dice che i londinesi possono andare ovunque vogliono liberamente, purché rispettino la legge, allora questo è ciò che vogliono.” loro vogliono.” “Deve essere applicato.”

Ma l'ex sovrintendente capo della polizia metropolitana Dal Babu ha detto lunedì alla BBC Breakfast che il filmato di 13 minuti dell'incidente mostrava un “incontro completamente diverso da quello riportato dal signor Walther”.

Babu ha detto che il commento “apertamente ebreo” dell'ufficiale era “inaccettabile”. Ma ha aggiunto: “Quello che vedi [Mr Falter] Ciò che ha fatto è stato cercare di andare contro la marcia, cercare di superare gli agenti, e penso che gli agenti abbiano mostrato grande moderazione per 13 minuti. READ Israele attende la risposta di Hamas dopo aver accettato l'accordo sugli ostaggi proposto dagli Stati Uniti

“Si sono offerti di portarlo a un punto di passaggio e di aiutare lui e il gruppo con cui si trovava ad avere l’opportunità di raggiungere un luogo più adatto.

“Quindi la narrazione che è stata promossa negli ultimi giorni non è accurata.

“Personalmente, se avessi pattugliato quella marcia, sarei stato propenso ad arrestarlo per aver aggredito un agente di polizia e disturbato la pace.”

Lunedì Falter ha detto a Good Morning Britain di ITV che i suoi membri spesso partecipano a manifestazioni filo-palestinesi “per costringere la polizia a garantire che queste cose siano sicure per il popolo ebraico” – e parteciperà a quelle successive.

Ha detto che le proteste “erano così scarsamente controllate che se fossi un ebreo ai margini di tutto questo, dovrebbero minacciarti di arresto per liberarti di te”.

In una dichiarazione aggiornata domenica sera, la polizia metropolitana ha affermato che “rimarrà concentrata nel fare tutto il possibile per garantire che gli ebrei londinesi si sentano al sicuro in questa città”.

La forza ha affermato di aver invitato alti rappresentanti delle comunità ebraiche di Londra, funzionari dell'Ufficio di polizia e criminalità del sindaco e membri della Camera dei Lord a un “esercizio di pianificazione operativa”.

“Di solito questo viene fatto in privato, ma riconoscendo la necessità di coinvolgere meglio e fornire rassicurazioni, invitiamo i leader della comunità a unirsi a noi”, ha aggiunto.

“Si tratta di una questione complessa, ma continueremo a cercare supporto e intuizione da tutte le voci che possono aiutarci a fornire il servizio che Londra merita”.

“Errori completamente evitabili”.

Il Consiglio dei deputati degli ebrei britannici incontrerà questa settimana il commissario della polizia metropolitana a seguito di quella che ha descritto come una “serie di errori gravi” ed “errori del tutto evitabili”.

Il ministro dell'Interno James Cleverley ha scritto a Sir Mark e al sindaco di Londra, Sadiq Khan, chiedendo spiegazioni.

Un portavoce del sindaco ha detto sabato che la gestione dell'incidente da parte della polizia metropolitana è stata “preoccupante” e che la forza “deve avere la fiducia delle comunità che serve”. READ Il capitano e il copilota dell'A320 hanno dormito per 28 minuti durante il volo: rapporto

Il commissario Met dovrebbe incontrare anche il ministro della polizia Chris Philp.

Commenta la foto, Il ministro dell'Energia Claire Coutinho ha descritto l'incidente come un “grave errore”.

Il vice segretario di Stato Andrew Mitchell ha dichiarato lunedì che la risposta della polizia metropolitana è stata “grossolanamente esagerata”, ma si è fermato prima di chiedere le dimissioni di Sir Mark.

Allo stesso modo, il ministro dell'Energia Claire Coutinho ha detto al programma domenicale della BBC con Laura Kuenssberg che “personalmente non andrebbe così lontano perché non ho avuto conversazioni con lui”, ma che “è davvero importante stare dalla parte della comunità ebraica e degli altri .” Anche le comunità”.

Il segretario alla giustizia ombra del Labour ha detto a Sky News che non crede che il commissario debba dimettersi.

Shabana Mahmood ha affermato di poter “comprendere la forza dei sentimenti” e ha descritto il filmato come “profondamente inquietante”, ma ritiene che le dimissioni del commissario non siano “la via da seguire”.

L'ex ministro dell'Interno Suella Braverman, che ha invitato il capo della polizia metropolitana a rivedere l'incidente, ha dichiarato al programma BBC Radio 4 che la sua denuncia non era contro singoli agenti di polizia, ma contro il “fallimento generale nel combattere l'antisemitismo e nel mantenere la pace nelle strade della Gran Bretagna”. “. Londra negli ultimi sei mesi.

Commenta la foto, Il 13 aprile si è tenuta a Londra una manifestazione filo-palestinese

Scotland Yard si è già scusata due volte per la dichiarazione dell'ufficiale.

Diceva: “Gli ebrei londinesi dovrebbero sentirsi al sicuro in questa città”.

Nel video originale girato durante la marcia, l’ufficiale di polizia ha detto: “Sei apertamente ebreo, e questa è una marcia filo-palestinese.

“Non ti accuso di nulla, ma sono preoccupato per la reazione alla tua presenza.”

Il Metropolitan Museum ha dovuto affrontare critiche per la sua gestione di una serie di manifestazioni filo-palestinesi dallo scorso ottobre, quando il movimento palestinese Hamas ha lanciato un attacco senza precedenti contro Israele.