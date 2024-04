Fallout 76 ha battuto il record di giocatori simultanei, anni dopo il suo debutto su Steam

La febbre di Fallout continua ad attanagliare il mondo, con Fallout 4, New Vegas e Fallout 76 che vedono tutti una rinascita di popolarità, quest'ultimo che infrange il proprio record di utenti simultanei su Steam anni dopo il suo rilascio iniziale.

Come notato in Steam DBil gioco di ruolo d'azione del 2018, che ha debuttato su Steam nel 2020, ha raggiunto 66.045 giocatori simultanei su Steam, il numero più alto di utenti simultanei mai registrato per un gioco.



Per vedere questo contenuto abilita i cookie di targeting.

Gestisci le impostazioni dei cookie

Telegiornale: quali videogiochi, TV e film dovrebbero apparire prossimamente?Guarda su YouTube

Prima di questo fine settimana – e forse prima che il popolare programma televisivo Fallout arrivasse su Amazon – il gioco di ruolo vantava un record simultaneo di circa 40.000 giocatori, senza contare le migliaia di giocatori che probabilmente salteranno su Xbox, a partire dal Fallout. è disponibile per gli abbonati Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi.

Per quelli di voi che aspettavano con impazienza Fallout: London, il modello in formato DLC per Fallout 4? Purtroppo è stato rinviato ancora una volta. Il lancio del modello – che ci permetterà di visitare l'inesplorato ambiente post-apocalittico di Londra – era previsto per il 23 aprile 2024, ma Dean Carter – leader del team di sviluppo volontario – ha confermato lo scorso fine settimana che l'arrivo del modello esteso modello – l'aggiornamento di prossima generazione Fallout 4, che uscirà appena due giorni dopo il lancio previsto a Londra, significa “gli ultimi quattro anni di… [Team Folon’s] Il lavoro semplicemente si rompe.

ICYMI La serie TV Fallout di Amazon è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, con Jonathan Nolan e Lisa Joy – che sono i produttori esecutivi dello spettacolo tramite Kilter Films – che affermano che “non vedono l'ora di far saltare in aria di nuovo il mondo”.