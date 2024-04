Risultati in tempo reale e statistiche di Dallas Mavericks vs. Los Angeles Clippers – 21 aprile 2024

LOS ANGELES (AP) – James Harden ha trascorso la stagione sviluppando la chimica del pick-and-roll con il lungo Ivica Zubac. Il futuro Hall of Famer nella sua prima stagione a Los Angeles insegna al Clipper di più lunga data.

Ha dato i suoi frutti nella partita di apertura della serie di playoff.

Harden ha segnato 28 punti nella sua prima partita di playoff con i Clippers, Zubac ha segnato il suo miglior risultato nei playoff con 20 punti e ha preso 15 rimbalzi, e domenica Los Angeles ha battuto Luka Doncic e i Dallas Mavericks 109-97.

“È semplicemente un incontro perfetto per una grande squadra”, ha detto Harden, che come Paul George sta cercando il suo primo titolo NBA.

La seconda partita si svolgerà martedì sera alla Crypto.com Arena.

“Stiamo affrontando alcuni Hall of Famers”, ha detto Kyrie Irving di Dallas. “Non so nemmeno se siamo i favoriti in questa serie, quindi dobbiamo solo prestare attenzione a ciò che possiamo controllare.”

L'allenatore Tyronn Lue ha chiamato la prima giocata della partita per Zubac, e i Clippers sono partiti con un inizio dominante.

“Quando sarò là fuori, cercherò di punirli in quella posizione”, ha detto Zubac, alla sua sesta stagione con la squadra. “Voglio essere la migliore versione possibile di me stesso per questa squadra.”

Harden ha segnato 6 delle 11 triple e ha fornito otto assist. George ha chiuso con 22 punti dopo essere stato rallentato dai Mavs nel primo tempo. I Clippers hanno superato i Mavs nel loro gioco da 3 punti, realizzando 18 su 36 dalla lunga distanza e 10 su 33 per Dallas.

“Saremo in ottima forma ogni volta che Zo giocherà a questo livello”, ha detto George.

I Clippers avevano cinque giocatori in doppia cifra senza Kawhi Leonard. Il due volte MVP delle Finali NBA non gioca dal 31 marzo a causa di un'infiammazione al ginocchio destro riparato chirurgicamente. Russell Westbrook ha concluso con 13 punti e il suo compagno di squadra Norman Powell ha giocato 30 minuti.

“Ovviamente vogliamo Kawhi indietro quando sarà pronto”, ha detto George. “Il lusso che abbiamo è solo l'esperienza con James, io, Ross e Norm che abbiamo partecipato a grandi battaglie nei playoff.”

Le due squadre si sono incontrate ai playoff per la terza volta in cinque anni, con i Clippers che hanno vinto entrambe le serie precedenti.

“La loro mentalità era superiore e hanno fatto un ottimo lavoro”, ha detto Doncic. “Dobbiamo solo rimanere concentrati per 48 minuti.”

Doncic ha guidato i Mavs con 33 punti e 13 rimbalzi. Irving ha segnato 31 punti e preso sette rimbalzi, ma i Mavs non hanno ricevuto molto supporto.

“Luka stava trovando l'uomo aperto. Non abbiamo tirato bene”, ha detto l'allenatore dei Mavs Jason Kidd. “Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato nel secondo tempo e dobbiamo costruire su quello”.

Con 22 punti, i Mavs hanno battuto i Clippers 10-2 chiudendo sotto 102-88. Dallas ha ricevuto un assist tecnico da Zubac e un flagrante fallo -1 per le sue azioni successive dopo il secondo tentativo di tiro libero di Doncic. In tutto, è costato quattro punti ai Clippers dopo che Doncic ha segnato quando i Mavs hanno mantenuto il possesso palla.

“Non ho avuto molte cose tecniche e scandalose nella mia vita”, ha detto Zuback. “Non so come ho fatto ad avere entrambi nella stessa commedia.”

Harden ha segnato un'altra tripla e George ha segnato quattro gol consecutivi suggellando la vittoria dei Clippers.

“È molto importante iniziare con la nota giusta”, ha detto George. “Vuoi occuparti degli affari a casa.”

La squadra dei Mavs ha rimbalzato nel terzo periodo, quando Doncic e Irving (20 punti) hanno totalizzato 29 dei 34 punti. Ma nel quarto erano ancora sotto 87-64. La tripla di George ha portato i Clippers avanti di 29 punti, il loro vantaggio più grande.

“Nel secondo tempo, questo è il modo in cui dobbiamo giocare l'intera partita, quindi dobbiamo imparare da questo”, ha detto Doncic.

I Clippers hanno dominato il primo tempo, portandosi in vantaggio per 56-30 all'intervallo. È stato il minor numero di punti concessi in entrambi i tempi di una partita di playoff e il più basso nel primo tempo per i Mavs, che sono stati superati 22-8 nel secondo quarto quando hanno realizzato solo due goal su campo.

“In una partita di playoff, segnare otto punti sembra un'eternità”, ha detto Irving. “Tutto è iniziato con il modo in cui abbiamo iniziato il secondo quarto e ha permesso loro di sentirsi troppo a proprio agio nel primo quarto e dobbiamo dare loro di più merito per aver tirato e fatto la cosa giusta. “Dal nostro turnover e dalla mancanza di forma fisica.

Harden ha segnato 20 punti nel primo tempo, di cui nove consecutivi nel secondo quarto. Ha fatto i suoi primi quattro punti.

Doncic e Irving erano un 5 su 19 dal campo nel primo tempo. Doncic ha messo a segno tutti i suoi 11 nel primo quarto. Irving ha segnato due dei suoi sei punti nel secondo.

Terrence Mann e Amir Coffey, che partivano al posto di Leonard, guidarono una difesa dei Clippers che tenne Dallas a 9 su 40 tiri a canestro e 2 su 18 da 3 punti nel primo tempo.

