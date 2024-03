Distruzione a Gaza mentre Israele dichiara guerra a Hamas: aggiornamenti in tempo reale

13:47 ET, 5 marzo 2024

Hamas afferma di aver sottoposto ai mediatori egiziani la sua risposta ai negoziati per il cessate il fuoco



Da Mustafa Salem della CNN ad Abu Dhabi



Il leader di Hamas Osama Hamdan ha dichiarato: “Abbiamo confermato le nostre condizioni per un cessate il fuoco, il ritiro completo dalla Striscia di Gaza, il ritorno degli sfollati nelle aree che hanno lasciato, soprattutto nel nord, e la fornitura di aiuti, soccorsi e ricostruzione adeguati. ” Lo ha detto in una conferenza stampa a Beirut.

Hamdan ha ribadito la richiesta di Hamas per un cessate il fuoco permanente e ha affermato che lo scambio di prigionieri non avrà luogo finché le forze israeliane non si ritireranno da Gaza e gli aiuti non saranno autorizzati ad entrare.