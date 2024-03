Google prende di mira le pagine indesiderate ottimizzate per il SEO e lo spam con il suo nuovo aggiornamento di ricerca

Crediti immagine: Jaap Arens/NoorPhoto/Getty Images

Google oggi ha preso di mira il settore dell'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) che ha manipolato le classifiche di ricerca per distruggere il valore dei risultati di ricerca di Google. Troppo spesso, i consumatori che cercano sul Web consigli sui prodotti, recensioni, offerte e sconti trovano siti Web di bassa qualità o contenenti spam che non forniscono le recensioni degli esperti o le promozioni utili promesse, nonostante il loro posizionamento elevato. L'azienda ha affermato che la situazione sta per cambiare con l'ultimo aggiornamento della ricerca aziendale.

Google martedì Annunciato un aggiornamento alla qualità della ricerca Che si concentrerà specificamente sul miglioramento del ranking della qualità di ricerca dei siti Web e sull'aggiornamento delle politiche sullo spam di Ricerca Google. In quest'ultimo caso, le nuove politiche di Google risponderanno alla necessità di tenere fuori dalla ricerca i contenuti di bassa qualità, come “siti web defunti che sono stati riproposti come archivi di spam da nuovi proprietari”, afferma, così come lo spam di necrologi.

Nel complesso, l'aggiornamento mira a migliorare i sistemi di ranking di Google per retrocedere le pagine create per i motori di ricerca piuttosto che per le persone, spiega l'annuncio della società. Ciò significa che saranno interessati i siti che offrono un'esperienza utente insoddisfacente o che sembrano essere personalizzati per soddisfare una query di ricerca molto specifica. Google stima che attraverso questo aggiornamento e gli sforzi precedenti, sarà in grado di ridurre del 40% i contenuti di bassa qualità e non originali.

Sebbene il post sul blog di Google non menzionasse direttamente il termine “intelligenza artificiale” o “AI”, menzionava direttamente il termine “intelligenza artificiale” o “AI” Un post dettagliato su Search Central fa proprio questo. L’azienda spiega l’impatto di questa nuova tecnologia sul web, spiegando che i metodi di creazione di contenuti ampliati spesso beneficiano dell’“automazione”. A causa della complessità di queste tecnologie, non è sempre chiaro se il contenuto sia generato dall'uomo, se sia una questione di automazione o se sia una combinazione dei due.

Invece, Google afferma che si concentrerà sul comportamento abusivo della creazione di contenuti su larga scala per aumentare il posizionamento nei risultati di ricerca, indipendentemente da come è stato creato il sito. Ciò potrebbe influire sulle pagine Web che fingono di fornire risposte alle query di ricerca più comuni, ma in realtà non forniscono molto valore all'utente finale.

Google ci dice Le modifiche alla classificazione “riguarderanno direttamente i contenuti di bassa qualità generati dall'intelligenza artificiale, progettati per attirare clic, ma che non aggiungono molto valore originale”, secondo la portavoce Jennifer Kutz. “Gli aggiornamenti riguarderanno anche altri tipi di contenuti: contenuti che possono essere creati principalmente da esseri umani ma che non aggiungono molto valore agli utenti. L'obiettivo finale è ridurre la visibilità delle pagine che sembrano insoddisfacenti e prive di contenuti originali.” Google ha osservato che la politica sull’abuso di contenuti su larga scala si concentrerà sui contenuti creati da esseri umani, intelligenza artificiale generativa o altri mezzi automatizzati.

Le modifiche di Google affronteranno anche l'”abuso della reputazione del sito”, che si verifica quando un sito web che in genere presenta contenuti di valore ospita contenuti di bassa qualità di terze parti sul proprio dominio, nel tentativo di confondere gli utenti e sfruttare la reputazione esistente del sito. L'azienda fornisce un esempio di come un sito Web educativo includa anche recensioni sui prestiti con anticipo sullo stipendio per ottenere i vantaggi della valutazione, ma possiamo anche immaginare che ciò influisca su molti siti di recensioni di prodotti che sembrano non condurre più veri test pratici, ma fanno solo finta che loro fanno.

La questione è stata recentemente sollevata da 404 mezzi di comunicazione, Ciò indica una recente ricerca tedesca che ha rilevato che la qualità della ricerca di Google stava oggettivamente peggiorando, dopo aver analizzato migliaia di termini di ricerca nel corso di un anno. Anche i professionisti del marketing legati alla ricerca concordano con questa valutazione, Dicendo che i truffatori stavano vincendo. Nel frattempo, i siti indipendenti focalizzati su un mercato di nicchia, come il sito di recensioni sui purificatori d'aria di HouseFresh, sono colpiti dall'aumento dello spam SEO, che sta travolgendo la ricerca di prodotti di nicchia condotta da esseri umani. “Google sta uccidendo siti indipendenti come il nostro”, ha scritto HouseFresh. In un post sul blog il mese scorso che ha approfondito il modo in cui i consigli sui prodotti da parte dei grandi editori di media superano le loro recensioni su Google, anche se non sembrano essere recensioni editoriali legittime.

L'aggiornamento affronterà anche l'abuso di domini scaduti, che mira a indurre in errore i consumatori facendo credere che i nuovi contenuti facciano parte di un vecchio sito e quando i domini vengono rivenduti e riutilizzati per promuovere contenuti di bassa qualità e spam.

Se Google affrontasse con successo questi problemi aggiornando la qualità della ricerca, ciò potrebbe avere un impatto significativo sul modo in cui i consumatori percepiscono l’utilità della Ricerca Google, qualcosa di cui molte persone sono diventate sempre più preoccupate sulla scia dei progressi dell’intelligenza artificiale. Gli editori vedono meno clic su nuovi siti Web e startup, e il browser Web e i lettori di notizie di Arc si rivolgono all'intelligenza artificiale per riassumere le informazioni a scapito del traffico del sito Web che mantiene in vita i siti degli editori.

Google afferma che pubblicherà la sua politica due mesi prima dell'implementazione, prevista per il 5 maggio, per dare ai proprietari dei siti abbastanza tempo per apportare modifiche.