L'aggiornamento a sorpresa di Google rende Android più simile all'iPhone

Se acquisti un Samsung o un iPhone di fascia alta, non c'è molto da scegliere. Il problema è sempre stato il sistema operativo Android. Ma ora Google sta lentamente cambiando anche questo, il che sta provocando molta rabbia tra gli utenti…

Aggiornamento 3/3 di seguito; L'articolo è stato originariamente pubblicato il 3/1.

Android sta cambiando: quest'anno abbiamo assistito a un'interessante attenzione agli aggiornamenti dell'intelligenza artificiale per le app esistenti, nonché a misure di sicurezza più severe sulle app rischiose e sull'ecosistema di app store di terze parti. E entro la fine dell'anno vedremo finalmente un aggiornamento ai messaggi di testo tra Android e iPhone, con la riluttante concessione RCS di Apple.

Uno dei temi qui è il controllo. Apple lo fa in gran parte attraverso il suo ecosistema, mentre Google, tramite Android, non lo ha fatto tradizionalmente. Ma questo sta cambiando. Google si sta concentrando molto sugli elementi del giardino recintato dell'ecosistema Play, tra cui… Protezione aggiuntiva Disponibile per un'enorme base di utenti.

Abbiamo appena visto gli ultimi esempi dello stile “Play” di Google per Android diventare più simile a iPhone che mai. Secondo quanto riportato, gli utenti con dispositivi rootati – portati fuori dal giardino semi-murato – non potranno più utilizzare RCS.

Come spiegato da A Reddit Il thread che evidenziava il problema: “A partire dal 2024, Google ora blocca silenziosamente i messaggi RCS sui dispositivi Android rootati. Anche se il bootloader del tuo dispositivo è solo sbloccato, ora corre il rischio di essere silenziosamente bloccato dall'invio di messaggi di testo RCS.

Un portavoce di Google mi ha detto che “garantire che i mittenti/destinatari dei messaggi seguano le procedure operative definite dallo standard RCS è un modo in cui Google Messaggi previene lo spam e gli abusi” e che “mentre combattiamo spammer e truffatori, prendiamo in considerazione vari indicatori”

Non è una mossa popolare per le persone colpite. “Shadowbanning è uno degli strumenti orwelliani più classici nella cassetta degli attrezzi della censura, utilizzato contro persone che hanno pagato il prezzo intero per un dispositivo e pagano mensilmente per il servizio cellulare”, si lamentava l'autore originale su Reddit. “Google sta ora andando a tutto gas rifiutando il tuo collegamenti.”

“Un volume significativo di spam RCS proviene dall'automazione, che in genere si basa su modifiche al trasmettitore”, ha spiegato un portavoce di Google. “Le nostre tecnologie di prevenzione dello spam sono in continua evoluzione in risposta al cambiamento del comportamento degli spammer. Continueremo a cercare modi per prevenire spam e frodi riducendo al contempo il numero di utenti colpiti.

Può essere difficile risolvere i problemi. Secondo un altro post su Reddit, “Il mio Pixel 7 Pro e RCS si sono guastati (di nuovo) questa mattina. Peggio ancora, c'è la possibilità che le cose non passino magicamente agli SMS sui telefoni di altre persone perché il tuo RCS non funziona. Non lo farai”. ricevere messaggi di testo di persone.

Questo poster descriveva l'aggiornamento come ” mele “Google”, e questo riassume perfettamente ciò che stiamo vedendo qui. La vecchia filosofia dell'utente al primo posto e dell'attenzione all'acquirente sta cambiando rapidamente e gli ultimi aggiornamenti dell'intelligenza artificiale forniranno un maggiore controllo alla maniera di Google. Ciò ha implicazioni per gli utenti e per gli OEM Android, incluso That's Samsung, che devono destreggiarsi sul filo del rasoio di Google quando spingono l'innovazione originale.

Esiste una soluzione alternativa che sembra funzionare, almeno per ora. secondo 9to5Google“Coloro che sono abbastanza intelligenti da ottenere l'accesso root hanno trovato una soluzione abbastanza semplice che implica bypassare la funzionalità di sicurezza (Play Integrity API) che sembra essere responsabile del blocco dell'accesso a RCS.”

È difficile sapere se le soluzioni funzioneranno o meno. Un altro poster su Reddit suggerisce che dietro le quinte potrebbe esserci un gioco del gatto col topo mentre Google inasprisce le sue misure. “Le persone hanno combattuto duramente l'integrazione del gameplay/l'API di integrazione del dispositivo nelle ultime settimane. Negli ultimi anni, è stato relativamente facile bypassarla. Ora, all'improvviso, le cose si stanno rompendo molto più rapidamente e tu sei combattendo le stesse soluzioni che funzionano da anni.” .

Sebbene questo poster e altri si riferiscano a questo come orwelliano, l'aspetto interessante è che la maggior parte degli utenti Android all'interno dell'ecosistema Google desidera sostanzialmente lo stesso livello di sicurezza e protezione delle loro controparti iPhone. Pertanto, non prevedo che questo tipo di inasprimento possa cambiare nell’immediato futuro.

Mentre vietare le app bancarie e le funzioni del portafoglio ha senso, vietare RCS sarebbe molto meno popolare. “Questo non è etico [and] “Spregevole”, si lamenta il poster originale di Reddit. “Sono disposto a rinunciare alle mie app bancarie, ma il fatto che mi venga impedito di comunicare è assolutamente esagerato.”

Aggiornamento 1/3: questa campagna RCS non è l'unico cambiamento di Android verso l'evoluzione dell'iPhone che abbiamo visto questa settimana: un altro sembra più pronunciato. Sembra che Google abbia preso in prestito una delle recenti innovazioni rivoluzionarie di Apple per i propri dispositivi, e ora viene visualizzata sui dispositivi.

Google ha iniziato ad aggiornare i telefoni Pixel con la funzione “SOS Satellite” vista sui dispositivi Apple dall'iPhone 14 in poi. Come ha spiegato 9to5Google“Se oggi accedi a Impostazioni > Sicurezza ed emergenza su un telefono Pixel, è molto probabile che venga visualizzato il messaggio “SOS satellitare” tra SOS emergenze e Rilevamento incidente stradale. Sembra che Google abbia commesso un errore, implementando l'impostazione ampiamente su tutti i suoi dispositivi. Pixel è quasi arrivato con l'ultimo aggiornamento dei servizi di connettività adattiva.

SU i phone“SOS di emergenza via satellite può aiutarti a comunicare con i servizi di emergenza in circostanze eccezionali quando non ci sono altri mezzi per raggiungere i servizi di emergenza. Se chiami o invii un messaggio ai servizi di emergenza e non riesci a connetterti perché ti trovi in ​​un posto dove non c'è copertura per cellulari e Wi-Fi -Fi, il tuo iPhone tenterà di connettersi a te via satellite.

Tuttavia, con Google, nulla di tutto ciò è stato ancora implementato. Sembra che la funzionalità sia in fase pre-release e non sia ancora operativa. Ma in base ad alcuni dei collegamenti condivisi, sembra che potrebbe essere disponibile un piano di ricerca e salvataggio opzionale da Garmin che funziona insieme alla funzione SOS satellitare.

Infine, l’aumento di questo tipo di funzionalità, combinato con l’attenzione condivisa sull’intelligenza artificiale generativa che Google e Samsung stanno rapidamente portando avanti mentre Apple si prepara a mettersi al passo con iOS 18, significa che i dispositivi di punta di ciascuno di questi OEM si avvicineranno sempre di più a qualsiasi altro produttore. altro Tempo avanti in funzionalità e prestazioni. Anche se l’SOS satellitare sarà utile a una piccola percentuale di utenti Android, la differenziazione dell’intelligenza artificiale che sarà evidente quando Apple finalmente inizierà a funzionare sarà più importante.

Questo è stato l'argomento principale del Mobile World Congress della scorsa settimana a Barcellona, ​​in cui Apple era notevolmente assente. Samsung vuole disperatamente differenziarsi dal resto del settore con Galaxy AI, come era evidente dal rebranding dell'azienda di Barcellona, ​​ma Apple e Google saranno difficili da battere. Ciò è particolarmente vero considerando la dipendenza di Samsung da Google per il suo sistema operativo principale, almeno per ora.

Per molte ragioni, il 2024 sembra un anno da tenere d’occhio…

