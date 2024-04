OpenAI rende ChatGPT “più diretto e meno prolisso”

Crediti immagine: Nikos Pikiaridis/NoorPhoto/Getty Images

ChatGPT, il chatbot virale basato sull'intelligenza artificiale di OpenAI, ha appena ricevuto un grande aggiornamento.

OpenAI ha annunciato oggi che gli utenti premium di ChatGPT, ovvero i clienti che pagano per ChatGPT Plus, Team o Enterprise, possono ora usufruire di una versione aggiornata e migliorata di GPT-4 Turbo, uno dei modelli che alimenta l'esperienza conversazionale di ChatGPT.

Questo nuovo modello (“gpt-4-turbo-2024-04-09”) porta con sé miglioramenti nella scrittura, nella matematica, nel ragionamento logico e nella programmazione, nelle affermazioni di OpenAI, nonché una base di conoscenza più moderna. È stato addestrato su dati disponibili al pubblico fino a dicembre 2023, a differenza della versione precedente di GPT-4 Turbo disponibile su ChatGPT, che aveva una scadenza nell'aprile 2023.

“Quando si scrive con ChatGPT [with the new GPT-4 Turbo]Le risposte saranno più dirette, meno prolisse e utilizzeranno un linguaggio più colloquiale”, ha scritto OpenAI in un post su X.

L'aggiornamento ChatGPT, che segue il lancio di GA martedì di nuovi modelli nell'API OpenAI, in particolare GPT-4 Turbo con Vision, che aggiunge funzionalità di comprensione delle immagini a GPT-4 Turbo solo testo, arriva dopo una settimana poco interessante per OpenAI.

Preparazione dei report Microsoft ha dimostrato il modello testo-immagine DALL-E di OpenAI come strumento di battaglia per l'esercito americano, ha rivelato The Intercept. E il, Secondo In un articolo sulla rivista The Information, OpenAI ha recentemente licenziato due ricercatori – tra cui un alleato dello scienziato capo Ilya Sutskever, che era tra coloro che hanno spinto per la cacciata del CEO Sam Altman alla fine dell’anno scorso – per presunta fuga di informazioni.