I Knicks sbaragliano i Celtics grazie alla grande serata di Jalen Brunson

NBA

BOSTON — I Knicks sono ancora in corsa per il secondo posto.

Battere la migliore squadra della NBA è stato facile per la squadra esordiente, che ha calpestato una squadra sonnambula dei Celtics a Beantown, 118-109, dietro 39 punti da – chi altro? -Jalen Bronson.

“Dovrebbe vincere l'MVP”, ha detto OG Anunoby.

Jalen Brunson ha segnato 39 punti per i Knicks durante la vittoria per 118-109 sui Celtics giovedì. AP

La vittoria, che includeva un vantaggio di 31 punti nel terzo quarto, ha segnato la terza vittoria consecutiva dei Knicks (48-32) e la quinta in sei partite.

Hanno creato un cuscino attorno al terzo posto a Est – che conquisteranno con una vittoria venerdì contro una squadra triste dei Nets – e sono solo uno dietro i Bucks per il secondo posto con due ancora da disputare.

Dato che i Bucks possiedono il tie-break, i Knicks dovrebbero vincere (contro Nets e Bulls) e Milwaukee dovrebbe perdere le ultime due partite (ai Thunder e ai Magic).

Tutto sembra possibile ora con Brunson coinvolto nella posizione di Jordan e Giannis Antetokounmpo fuori per il resto della stagione regolare per uno stiramento al polpaccio.

La squadra di Tom Thibodeau sta raggiungendo il picco al momento giusto.

Tuttavia, l'esplosione di giovedì è stata un po' fuorviante.

I Celtics (62-18) stavano chiaramente giocando con meno velocità e intensità, avendo chiuso il campo di casa durante i playoff.

Il primo quarto è stato competitivo, ma i Knicks hanno dominato il secondo con un parziale di 19-0, portandosi in vantaggio di 21 punti nel secondo tempo.

game Over.

La seconda metà è stata un viaggio di 24 minuti e il culmine di un altro capolavoro di Bronson.

Josh Hart ha aggiunto 16 punti e 16 rimbalzi per i Knicks contro i Celtics giovedì. AP

Ha giocato solo 30 minuti a causa dello scoppio, un punto in meno per unirsi a Carmelo Anthony e Bernard King come gli unici Knicks a segnare 40 o più punti in tre partite consecutive.

Ha tirato 15 su 23 – incluso 6 su 11 da 3 punti – con quattro assist e due palle perse.

I Knicks hanno superato Boston di 28 punti con Brunson in campo.

“I numeri sono sconcertanti”, ha detto Thibodeau.

Brunson ha battuto i Celtics fino alla sottomissione. Sotto di 29 punti, Boston ha svuotato la sua panchina alla fine del terzo quarto – con Jayson Tatum (15 punti), Jaylen Brown (15) e Kristaps Porzingis (14) che guardavano il resto da panche imbottite.

“Ovviamente sappiamo che sono i migliori in Oriente”, ha detto Bronson. “Quando giochi contro di loro, è sempre bello sapere dove ti trovi. Ovviamente stasera abbiamo giocato bene. Ma sappiamo di cosa sono capaci. Abbiamo ottenuto il loro numero stasera. Ma se arriviamo al punto in cui giochiamo di nuovo, sappiamo di avere le mani occupate.” “.

Anche Thibodeau è rimasto fermo per la maggior parte delle sue partenze nel quarto quarto, anche se sembrava nervoso quando i Celti hanno fatto una spinta in ritardo per ridurre il deficit a una sola cifra. Poi si è un po' seccato nella conferenza stampa post partita, denunciando un gruppo che aveva lasciato che un vantaggio enorme si trasformasse in un piccolo sospetto.

Jaylen Brown e i Celtics erano sotto di 31 punti ad un certo punto contro i Knicks giovedì. AP

“Dovevi giocare 48 minuti e non l'abbiamo fatto”, ha detto l'allenatore. Quando “Dici: 'Come valuti un giocatore? È così che valuti un giocatore.'”

Nonostante le ultime preoccupazioni, i Knicks hanno dominato. Josh Hart ha preso 16 rimbalzi e ha segnato 16 punti. Bojan Bogdanovic, che finalmente ha trovato il suo ritmo dopo un inizio difficile con i Knicks, ha aggiunto 12 punti.

È stata la prima vittoria dei Knicks sui Celtics in cinque tentativi in ​​questa stagione, ma giovedì è stata la prima con OG Anunoby.

Il difensore ha contribuito a ostacolare gli attaccanti di Boston e ha segnato 12 punti in 26 minuti.

Questa è solo la quarta volta che i Celtics perdono in casa in questa stagione. E i Knicks sono finalmente tornati a casa dopo un road trip durato otto notti per 3-1.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}