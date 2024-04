L'attacco di un elefante uccide una donna americana nel Parco nazionale di Kafue in Zambia

Un turista del Minnesota è stato ucciso durante un safari africano dopo l'attacco mortale di un elefante

Johannesburg – L’attacco degli elefanti che ha ucciso una donna americana in Zambia è stato ripreso in un terribile video registrato su cellulare durante il fine settimana. La clip, girata dai turisti nel Parco Nazionale di Kafue in Zambia, inizia all'interno di un veicolo safari aperto durante un viaggio.

Da lontano si può vedere un grande elefante dirigersi verso l'auto. Gli occupanti dell'auto non possono essere visti nel video, ma si sente uno di loro dire: “Oh mio Dio”, prima che l'uomo dica: “Arrivo velocemente”.

Il veicolo si ferma e poi un'altra voce, presumibilmente un guardiacaccia, tenta di scacciare verbalmente l'elefante mentre il grande elefante attacca le sue zanne al veicolo e lo fa rotolare più volte.

membri della famiglia Certo Gil Mattson, 79 anni, del Minnesota, è stato ucciso nell'attacco. In un post su Facebook, Rhona Wells ha detto che sua madre è morta in un “tragico incidente durante l’avventura dei suoi sogni”.

WCCO



Mattson, un'addetta ai prestiti in pensione, ha trascorso 11 giorni in una vacanza di un mese all'estero, ha detto la sua famiglia a WCCO, descrivendola come “avventurosa” e “amata da tutti”.

Wilderness Safaris, che organizza il tour nel parco dello Zambia, ha dichiarato in un comunicato che sta collaborando con le autorità nazionali per indagare sull'incidente e ha offerto le sue condoglianze alla famiglia di Matson.

Anche gli altri turisti che viaggiavano con Mattson erano americani e quattro di loro hanno riportato ferite lievi nell'attacco, ha detto Wilderness.

La compagnia ha dichiarato: “Le nostre guide sono molto ben addestrate, ma sfortunatamente il terreno e la vegetazione erano così difficili che la strada è rimasta bloccata”, spiegando che la guardia “non è stata in grado di spostare l’auto fuori pericolo abbastanza velocemente”.

Mattson è stata portata in un ospedale in Sud Africa dopo l'incidente, ma è morta a causa delle ferite riportate.

Il Parco Nazionale di Kafue è il più grande parco nazionale dello Zambia con 8.650 miglia quadrate. È una destinazione turistica popolare perché ospita cinque delle famose grandi specie animali dell'Africa sub-sahariana: leoni, elefanti, leopardi, rinoceronti e bufali.