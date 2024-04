Il direttore di Stellar Blade rivela la nuova modalità Game Plus, afferma che non ci sono microtransazioni con un'eccezione

Il regista di Stellar Blade, Kim Hyung Tae, ha annunciato che il prossimo gioco d'azione dello sviluppatore ShiftUp, Stellar Blade, riceverà una modalità New Game+ qualche tempo dopo il lancio. Inoltre, Tai afferma che non ci saranno microtransazioni nel gioco, con un'eccezione teorica.

Questa notizia arriva da una nuova intervista con una pubblicazione coreana rollwebTai ha spiegato che sebbene Stellar Blade avrà una modalità New Game+ ad un certo punto, non sarà disponibile al momento del lancio, come tradotto da Jinki_JPN su Twitter. Ha detto anche Tai rollweb I giocatori non dovrebbero aspettarsi alcuna microtransazione in Stellar Blade, ma nota che l'unica eccezione sarebbero le collaborazioni retribuite con l'IP di un'altra società.

“Vogliamo chiarire a questo punto che Stellar Blade non richiederà alcuna spesa aggiuntiva di cui i giocatori non sono a conoscenza oltre a quella pagata per il pacchetto”, ha detto Tai. rollweb. “L'unica eccezione è se creiamo abiti cooperativi con l'IP di un'altra azienda; potrebbero essere venduti a pagamento. Inoltre, non c'è New Game+ nella versione di lancio, quindi cerca un aggiornamento molto presto.”

Poiché a questo punto non è stata annunciata alcuna collaborazione, Tae probabilmente sta semplicemente verificando le regole per una collaborazione virtuale che ShiftUp potrebbe o meno perseguire. Tuttavia, data la popolarità di Goddess of Victory: NIKKE di ShiftUp sui dispositivi mobili, è possibile che potremmo vedere una collaborazione interna tra queste due proprietà.

Stellar Blade è un gioco d'azione che verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 5 il 26 aprile. È stato annunciato nel 2021 come Progetto EVE. Una demo di Stellar Blade è disponibile su PSN e puoi scaricarla subito se sei interessato a come giocare.

Per saperne di più Gioco investigativo Funzionalità Stellar Blade per dettagli dietro le quinte e nuove intuizioni da Tae.

[Source: Ruliweb]

