Nintendo sta utilizzando la Gom Jabbar Pain Box per nascondere lo Switch 2 ai produttori di terze parti

Le fughe di notizie su Nintendo Switch 2 continuano, anche se Nintendo sta adottando alcune misure piuttosto drastiche per assicurarsi che ciò non accada.

Subito dopo la fuga di informazioni sulle dimensioni dello schermo più grandi e sui nuovi JoyCon per Switch 2, un nuovo rapporto conferma gran parte di ciò che abbiamo sentito aggiungendo alcuni nuovi dettagli. Sito di giochi spagnolo vandalo È stato rivelato che produttori di terze parti sono riusciti a mettere le mani sulla console di prossima generazione di Nintendo. Ma sembra che qualcuno in Nintendo lo abbia riguardato Dune di sabbia: prima parte.

Dall’articolo di Vandal, tradotto dallo spagnolo: “Le informazioni su Switch 2 arriveranno dai produttori di accessori che hanno potuto “toccare con mano” la nuova console Nintendo: l’azienda chiederà loro di mettere mano in una scatola opaca in modo che possano capire le dimensioni e il design senza compromettere la riservatezza.

Dover affrontare la scatola del dolore di Gom Jabbar anche solo per sentirsi come se lo Switch 2 fosse pazzesco alla vecchia scuola.

Vandal sottolinea con gioia che quei sette secondi in paradiso con Switch 2 hanno fatto sapere ai partecipanti che la nuova console sarebbe stata più grande dell’originale Switch e più vicina nelle dimensioni allo Steam Deck di Valve.

Altri indizi fisici da parte di produttori terzi confermano l’esistenza di nuovi Joy-Contro con aspirazione magnetica. Presumibilmente, i produttori di accessori affermano che il prossimo Switch sarà compatibile con i controller. Possiamo solo supporre che si riferiscano ai controller Pro poiché i Joy-Contro non saranno in grado di essere compatibili con il Magnetic Suction Switch 2.

Ci sono state altre curiosità interessanti trasmesse dai produttori. I produttori di accessori stimano che vedremo Switch 2 non prima dell’inizio del 2025. È stato suggerito che il ritardo sia necessario affinché Nintendo possa rafforzare la sua gamma di giochi first-party per la nuova console. Altri leaker ritengono che ciò avvenga per evitare problemi di fornitura dell’hardware.

Migliora la tua vita con una dose giornaliera delle più importanti notizie tecnologiche, consigli sullo stile di vita e la nostra analisi accurata. Sii il primo a conoscere gli ultimi gadget e le migliori offerte.

Si dice che Switch 2 sia dotato di un chip Nvidia basato sull’architettura Ampere per RTX 30. Voci precedenti hanno affermato che Switch 2 avrà potenza sufficiente per eguagliare le prestazioni di ray tracing di Xbox Series S, ancora dietro PlayStation e Xbox, ma abbastanza potente per quello che Nintendo sembra voler fare con i suoi giochi.

Ci sono stati suggerimenti secondo cui il nuovo Switch supporterà il DLSS che potrebbe mantenere ottime prestazioni, soprattutto se le voci secondo cui Nintendo overclockerà la console fossero vere.

Nel frattempo cerca di tenere le mani lontane dalle scatole opache e il collo lontano dalle suore velate con gli aghi avvelenati.