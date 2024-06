Valorant su PS5 non supporterà la mira giroscopica, per garantire che i giocatori Xbox non siano svantaggiati

La versione PlayStation 5 di Valorant non supporterà la mira giroscopica, perché lo sviluppatore Riot Games non vuole mettere in svantaggio i giocatori Xbox.

Mentre discutevano delle modifiche apportate per le prossime versioni console del gioco su X, un follower ha chiesto al responsabile della gestione del prodotto Coleman Palm se il gioco avrebbe supportato il puntamento giroscopico.

“Nessun supporto giroscopico per il controller, no”, ha risposto. “È una tecnica fantastica, però, e voglio anche giocarci di più.”

Dopo che un utente ha suggerito che la mira giroscopica è un “punto cieco” per alcuni sviluppatori nonostante sia il modo più simile a un mouse per mirare su console, Palm ha osservato che questa non era una svista, ma piuttosto una decisione consapevole.

“Non è un punto cieco per noi [for what it’s worth]Ha spiegato che non è affatto supportato sulle console Xbox.

“Se facessimo troppo affidamento sul fatto che il giroscopio fosse il ‘modo di giocare’ su console, preferiremmo di gran lunga PS5 rispetto a Xbox, cosa che non vogliamo fare.

Dopo che è stato suggerito che il supporto per i controlli giroscopici non era necessariamente un favoritismo, Palm ha affermato che, pur essendo d’accordo in linea di principio, il team voleva concentrarsi sulla creazione di un sistema di controllo che per il momento supportasse tutti i giocatori su console.

Ha spiegato: “Non sono direttamente contrario a sostenerlo”. “Volevamo semplicemente concentrare le innovazioni su modelli di controllo più standard per supportare i giocatori su entrambe le piattaforme. Ci sono alcune persone che internamente sono molto appassionate di Gyro e lo sono da un po’.

Riot ha annunciato durante il Summer Game Fest che Valorant arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series

Giocatori Puoi registrarti adesso Per partecipare a un beta test chiuso che inizierà il 14 giugno.