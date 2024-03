Baldur's Gate 3 Dev Larian sta lavorando su ulteriori finali malvagi e “sono davvero malvagi”

Studi Lariani Potrebbe non funzionare sul DLC completo di Baldur's Gate 3 Ma almeno ci sono altri finali malvagi in arrivo – e “sono davvero malvagi”, afferma il fondatore Soen Finke.

In un'intervista con IGN, Vincke ha anticipato ulteriori finali per la campagna, affermando che sebbene i giocatori “non vedranno enormi cambiamenti nei contenuti”, il team si impegna a fornire il feedback dei fan che hanno ricevuto dal lancio. Ciò include un po’ di amore per i giocatori più malvagi di Baldur’s Gate 3.

“Quindi ora stanno lavorando ai finali malvagi”, ha detto. “Ne ho visti alcuni. Sono davvero malvagi. Quindi i giocatori malvagi ne saranno soddisfatti.”

I fan di Baldur's Gate 3 otterranno presto maggiori soddisfazioni dall'essere cattivi.

Baldur's Gate 3 permette ai giocatori di essere il personaggio di Dungeons & Dragons che hanno sempre sognato di essere, anche se questo significa essere un cattivo ragazzo. Le azioni malvagie spaziano dai calci comici agli scoiattoli e dall'affrontare gli NPC all'uccisione creativa – e persino alla tortura – di alcuni dei personaggi che puoi trovare nel corso della storia. Larian ha incluso anche uno sfondo Dark Urge per coloro che amano aggiungere un po' di spezie malvagie spontanee ad alcuni incontri. Tuttavia, i finali malvagi in particolare sono qualcosa che i fan hanno voluto arricchire sin dal suo lancio. Ora che sappiamo che stanno arrivando, i cattivi possono finalmente aspettarsi conclusioni narrative più soddisfacenti.

Il supporto per finali malvagi dovrebbe soddisfare alcuni dei giocatori più cattivi di Baldur's Gate 3, anche se Vincke afferma che gli aggiornamenti saranno meno significativi dopo il rilascio delle funzionalità precedentemente promesse. Alla fine Larian “si ridurrà”, dice, aggiungendo: “Sarà solo supporto per i bug, perché vogliamo che il team lavori su cose nuove”.

Baldur's Gate 3 ha continuato a raccogliere premi sin dal suo lancio completo lo scorso anno, ma i giri di vittoria non possono durare così a lungo prima che Larian chiuda definitivamente il capitolo di D&D. Per rendere la transizione un po' più semplice per i fan, lo studio ha un altro aggiornamento promettente all'orizzonte: modifiche coordinate multipiattaforma.

“Quindi stiamo lavorando con Wizards, Sony, Microsoft… ci sono molti partner da coordinare”, ci dice Vincke, “ma stiamo cercando di coordinare le mod su tutte le piattaforme in modo che le persone su console possano divertirsi mod realizzati anche per PC. Quindi penso che sarebbe un grosso problema, perché ci sono già molti mod là fuori, quindi non saremo in grado di supportare tutto, ma dovremmo essere in grado di supportare una fiera numero.

Anche se Larian si muove verso un nuovo futuro, Finke è fiducioso nella nuova direzione coraggiosa. In Argomento X/Twitter Il fondatore ha simpatizzato con coloro che erano sconvolti nel sentire parlare di questo sviluppatore Non verranno realizzate espansioni importanti o Baldur's Gate 4 . Tuttavia, afferma che i risultati ottenuti dallo studio hanno aperto la strada a un futuro promettente. Non è chiaro quando verranno lanciati gli aggiornamenti di Baldur's Gate 3 o quale ordine i giocatori possono aspettarsi di ricevere le modifiche, ma i fan almeno hanno finali malvagi e più supporto per le mod da aspettarsi.

“La squadra è cresciuta molto durante Bg3 e penso che tu possa essere molto entusiasta di ciò che questa crescita significherà per il nostro prossimo gioco”, ha detto.

Non è facile per noi salutarli ma sapevamo anche fin dall'inizio che un giorno avremmo dovuto farlo. Abbiamo imparato molto dalla loro creazione e sono molto entusiasta di vedere queste lezioni applicate ai nuovi personaggi. -Swen Finky @Dove? (@laratlarian) 22 marzo 2024

Che il tuo personaggio sia buono o cattivo, il capolavoro dei giochi di ruolo di Larian è davvero ricco di storie da scoprire. In realtà è ricco di contenuti, il che lo rende speciale Più di tre volte il numero di parole nei libri del Signore degli Anelli . Per ulteriori informazioni su Baldur's Gate 3, assicurati di dare un'occhiata Una prima versione di Astarion che fu scambiata in orecchie da Elfo Alto con corna di Tiefling . Se hai ancora voglia di saperne di più, dovresti dare un'occhiata al nostro sito Recensione 10/10 .

Michael Cribb è un collaboratore indipendente di IGN. Ha iniziato a scrivere per l'industria nel 2017 ed è meglio conosciuto per il suo lavoro in punti vendita come The Pitch, The Escapist, OnlySP e Gameranx.

Assicurati di seguirlo su Twitter @MikeCripe.