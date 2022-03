Un fossile svela i segreti di uno dei rettili più misteriosi della natura

I tuatara della Nuova Zelanda sembrano iguane cupe. Ma questi rettili spinosi non sono in realtà lucertole. Invece, sono gli ultimi resti di un misterioso e antico ordine di rettili noto come Rhynchocephalian che per lo più scomparve dopo il loro periodo di massimo splendore nel periodo giurassico.

E sono davvero le palle peculiari della famiglia dei rettili. I tuatara possono vivere per più di un secolo, abitare in climi freddi e ne sono capaci Muovi le loro mascelle avanti e indietro Per tagliare insetti, uccelli marini e l’un l’altro. Hanno anche un primitivo terzo occhio Sotto le squame in cima alle loro teste che possono aiutarli a tenere traccia del sole.

Questi strani tratti rendono il tuatara un mistero evolutivo e la sporadica documentazione fossile dei suoi parenti perduti da tempo ha sconcertato i paleontologi. Probabilmente per superare lucertole e serpenti, quasi tutti i Rincocefali si estinsero alla fine dell’era mesozoica. Molti hanno lasciato poco più che frammenti di un dente e di una mascella.

Si scopre che un pezzo importante di questo puzzle è stato nel cassetto del museo per decenni. Passando al setaccio una collezione di fossili accumulati presso il Museum of Comparative Zoology dell’Università di Harvard, Stephanie Pierce, curatrice di paleontologia dei vertebrati, e il suo team hanno recentemente scoperto lo scheletro quasi completo di un animale simile a una lucertola su una lastra di pietra abbastanza piccola da stare in un palma. dalle loro mani.