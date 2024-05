I membri del Congresso chiedono risposte sul licenziamento di Mario Andretti dalla Formula 1

Un gruppo bipartisan di legislatori sta chiedendo risposte al proprietario della Formula 1 Liberty Media sul motivo per cui un team con sede negli Stati Uniti, sostenuto dalla leggenda delle corse Mario Andretti, è stato escluso dalla serie di corse automobilistiche più prestigiose del mondo.

La FIA, l'organo di governo della Formula 1, inizialmente ha accettato di spingere Andretti Global a unirsi alla griglia. Tuttavia, la Formula One Management (FOM), titolare dei diritti commerciali su questo sport, ha rifiutato il previsto ingresso di Andretti nello sport, affermando che la squadra non poteva essere competitiva in tempo per le prossime gare. La Formula 1 ha citato diverse preoccupazioni competitive, affermando che “la presenza di un team XI non fornirà di per sé valore al campionato”.

In una lettera al presidente e amministratore delegato di Liberty Greg Maffei, i 12 rappresentanti statunitensi hanno affermato di avere “preoccupazioni per evidenti azioni anticoncorrenziali che potrebbero impedire a due società statunitensi, Andretti Global e General Motors (GM), di produrre e competere in Formula 1. ” “.

La partnership tra Andretti Global e General Motors è stata l'unico motore costruito e progettato in America nella storia della Formula 1.

La lettera prosegue accusando la FOM di violare potenzialmente le leggi antitrust statunitensi, affermando che è “ingiusto e sbagliato cercare di impedire alle aziende americane di unirsi alla Formula 1”.

A guidare la lotta è il deputato John James, un repubblicano del Michigan, dove ha sede la General Motors. La lettera è stata firmata da altri 11 rappresentanti – sia democratici che repubblicani – provenienti da Texas, North Carolina, Indiana e Florida.

Anna Moneymaker/Getty Images

I legislatori hanno inviato tre domande a Liberty Media, chiedendo come il rifiuto della FOM si adatti ai requisiti dello Sherman Antitrust Act del 1890 e quale sia la logica per separare il primo team di proprietà e costruzione americana.

La lettera chiede: “Lo Sherman Antitrust Act del 1890 proibisce restrizioni irragionevoli alla concorrenza di mercato per ottenere i migliori risultati per il consumatore americano. In che modo il rifiuto della FOM nei confronti di Andretti Global e GM, società di proprietà americana, si conforma ai requisiti dello Sherman Agire, dal momento che la decisione andrebbe a vantaggio delle squadre da corsa?” L'attuale europea e le sue filiali nella produzione automobilistica straniera?

Andretti, ex campione del mondo di Formula 1, martedì ha incontrato i legislatori per cercare sostegno per la sua squadra, e mercoledì ha parlato in una conferenza stampa fuori dal Campidoglio per difendere il coinvolgimento della sua squadra nello sport.

Anna Moneymaker/Getty Images

“Vogliamo essere in grado di rappresentare gli Stati Uniti sulla scena mondiale della Formula 1”, ha detto Andretti.

Ha aggiunto: “Abbiamo tutti gli strumenti a disposizione, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è il via libera assoluto”.

“L'America sta rivendicando i suoi diritti. Se vuoi l'accesso ai nostri mercati, se vuoi l'accesso al nostro pubblico, devi dare accesso alle nostre aziende, devi dare accesso ai nostri lavoratori automobilistici e devi dare accesso agli stessi americani,” ha detto il rappresentante. James ha detto.

Liberty Media ha rifiutato la richiesta di commento di ABC News.

La base di fan della Formula 1 è cresciuta in modo significativo negli Stati Uniti e la visita di Andretti al Congresso precede il Gran Premio di Miami di questo fine settimana.

“La partecipazione di tutti i team di Formula 1 – compresi quelli statunitensi – deve essere basata sul merito e non solo proteggere l’attuale schieramento di squadre da corsa. Ciò è particolarmente vero data la crescente presenza della Formula 1 negli Stati Uniti, di cui tre importanti squadre”. La lettera dei rappresentanti affermava: “Eventi del Gran Premio a Miami, Florida; Austin, Texas; e Las Vegas, Nevada”.