Jen Tran è stata scelta come prima protagonista asiatica

La concorrente di Joey Graziade nella stagione di “The Bachelor”, Jen Tran, è stata annunciata come la protagonista della stagione 21 di “The Bachelorette”.

Durante il finale della stagione 28 di “The Bachelor” di lunedì sera, il conduttore del franchise Jesse Palmer ha rivelato la notizia insieme all'ex star di “Bachelorette” Charty Lawson. Tran entrerà nella storia del franchising “Bachelor” come il primo scapolo asiatico-americano.

Palmer ha fatto uscire Tran durante la cerimonia “After the Final Rose” del finale di stagione di Graziade.

“Sto cercando qualcuno con una personalità davvero grande”, ha detto Tran. “Il mio obiettivo è divertirmi, quelle battute sfacciate.”

Dopo aver ricevuto il primo titolo di addio al nubilato asiatico-americano, Tran ha dichiarato: “Onestamente è incredibile e mi sento così grato e onorato di essere il primo addio al nubilato asiatico in questo franchise. Crescendo, ho sempre desiderato vedere una rappresentazione asiatica in TV. Mi sento così era davvero raro Asiatici Ogni volta che lavoro nei media è per interpretare un personaggio secondario, per soddisfare una sorta di stereotipo e sono sempre stato immerso in questo perché non sempre mi vedo sullo schermo. come personaggio principale.

In un comunicato stampa ufficiale, la ABC ha descritto Tran come “una donna dolce e compassionevole che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri e attualmente sta studiando per diventare assistente medico. La bellezza vietnamita bilingue attualmente vive a Miami ed è pronta a trovare l'amore con un un uomo affidabile e premuroso quanto lei. Quando non studia, Tran ama leggere, sguazzare e viaggiare ogni volta che ne ha la possibilità.

“The Bachelorette” è una coproduzione con Next Entertainment e Warner Bros. Unscripted Television e Warner Horizon. Bennett Graebner, Claire Freeland, Jason Ehrlich, Tim Warner e Peter Gust sono i produttori esecutivi.

Non è stata fissata alcuna data per la prima stagione di “The Bachelorette”, ma la serie andrà in onda quest'estate su ABC e Hulu.