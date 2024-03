Israele annulla un incontro a Washington dopo che le Nazioni Unite hanno votato il cessate il fuoco a Gaza

Scritto da Christy Cooney

26 marzo 2024, 05:35 GMT Aggiornato 51 minuti fa

Israele ha annullato un incontro previsto a Washington dopo che gli Stati Uniti hanno rifiutato di porre il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza.

La risoluzione, che richiedeva anche il rilascio di tutti gli ostaggi, faceva seguito a diversi tentativi falliti di adottare misure simili dopo gli attacchi del 7 ottobre.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato gli Stati Uniti di aver “abbandonato” la loro politica precedente.

La disputa arriva nel contesto delle richieste di azioni urgenti per evitare la carestia a Gaza.

Dall'inizio del conflitto, gli Stati Uniti hanno utilizzato il loro veto per bloccare tre risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che chiedevano la cessazione dei combattimenti o il cessate il fuoco. Russia e Cina si sono opposte ad altri due progetti.

Lunedì gli Stati Uniti si sono astenuti dal votare una risoluzione che chiede un cessate il fuoco “immediato” fino alla fine del Ramadan – due settimane – e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi.

Gli altri 14 membri del Consiglio, compreso il Regno Unito, hanno votato a favore della risoluzione, il che significa che la risoluzione è stata approvata.

Dopo il voto, Netanyahu ha obiettato che la risoluzione non subordina la richiesta di cessate il fuoco al rilascio degli ostaggi, come hanno affermato Stati Uniti e Israele.

Israele ritiene che Hamas e i suoi alleati detengano ancora circa 130 ostaggi a Gaza, di cui 33 morti.

"La decisione di oggi dà ad Hamas la speranza che la pressione internazionale costringa Israele ad accettare un cessate il fuoco senza rilasciare i nostri ostaggi, danneggiando lo sforzo bellico e gli sforzi per liberare gli ostaggi", ha affermato l'ufficio di Netanyahu in una nota.

Ha aggiunto che “alla luce del cambiamento della posizione americana”, la visita prevista di una delegazione israeliana negli Stati Uniti questa settimana non avrà luogo.

Funzionari israeliani e americani avrebbero dovuto incontrarsi per discutere del previsto attacco israeliano alla città di Rafah, nel sud di Gaza, dove circa 1,5 milioni di palestinesi hanno cercato rifugio dopo essere fuggiti dai combattimenti in altre parti di Gaza.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato pubblicamente che l'operazione di terra a Rafah rischia di uccidere più civili e “non è la strada” per sconfiggere Hamas.

In risposta alla decisione israeliana, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha affermato che la decisione è stata “deludente”, ma ha ribadito il punto di vista americano secondo cui “lanciare un grande attacco di terra a Rafah sarebbe un grosso errore”.

Ha aggiunto che gli incontri programmati tra il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant e il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan procederanno come previsto.

Yair Lapid, leader dell'opposizione israeliana ed ex primo ministro, ha criticato la decisione di Netanyahu, definendo l'incidente “non necessario” e dicendo che Netanyahu era “irresponsabile”.

In precedenza aveva affermato su Twitter: “Un male per Israele. Un male per la sicurezza, un male per l'economia”.

“A volte bisogna dire no agli americani. Israele è già un Paese indipendente e non abbiamo bisogno del permesso di nessuno per difenderci. [But] “È meglio tenere i litigi in stanze chiuse.”

Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sono ampiamente considerate giuridicamente vincolanti per gli stati membri dell'ONU, anche se gli Stati Uniti hanno affermato di non considerare il voto di lunedì vincolante per Israele.

Gallant ha detto che Israele non fermerà la guerra a Gaza finché gli ostaggi saranno ancora tenuti lì. Gli ostaggi furono presi quando Hamas attaccò il sud di Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili.

Il delegato palestinese alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha accolto con favore la decisione, ma ha detto che era tardi.

“Ci sono voluti sei mesi, l'uccisione e la mutilazione di più di 100.000 palestinesi, lo sfollamento di due milioni di persone e la carestia, perché questo consiglio chiedesse finalmente un cessate il fuoco immediato”, ha detto.

Anche Hamas ha accolto con favore il voto, dicendosi pronta “ad avviare un immediato processo di scambio di prigionieri che porterà al rilascio dei prigionieri di entrambe le parti”.

Proseguono i colloqui tra i rappresentanti di Israele e Hamas attraverso i mediatori in Qatar. I rapporti indicano che l'accordo attualmente proposto porterà al rilascio di 40 ostaggi israeliani in cambio di 800 prigionieri palestinesi.

Fonte immagine, Ministero della Difesa britannico/Autorità palestinese Commenta la foto, Lunedì un aereo della RAF ha lanciato aiuti britannici sulla Striscia di Gaza

La decisione di lunedì è arrivata in un momento di grande preoccupazione per la terribile situazione umanitaria a Gaza.

La settimana scorsa, Blinken ha avvertito che tutti gli abitanti di Gaza soffrono di “gravi livelli di insicurezza alimentare acuta”.

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha inoltre avvertito che la carestia potrebbe iniziare nei due governatorati settentrionali della Striscia di Gaza entro maggio, a meno che non vengano aumentati i flussi di aiuti verso la Striscia.

Dopo il voto di lunedì, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha affermato che la risoluzione “deve essere attuata” e che “il fallimento sarà imperdonabile”.

Martedì mattina, il governo britannico ha annunciato di aver effettuato il primo lancio di aiuti alimentari a Gaza.

Ha detto che la consegna della RAF includeva 10 tonnellate di forniture: acqua, riso, olio da cucina, farina, prodotti in scatola e latte artificiale.