Xbox prevede di rilasciare “la maggior parte” delle sue esclusive su PS5

È chiaro che Xbox rilascerà la “maggior parte” dei suoi titoli first-party su PS5 in futuro, man mano che la sua strategia cross-format accelera. All'inizio dell'anno, la società di Redmond ha trasmesso un incontro d'affari strategico, in cui ha annunciato il lancio di quattro giochi esclusivi per console – tra cui Hi-Fi Rush e Sea of ​​​​Thieves – nel formato Sony. Anche se si è fermata prima di confermare altre voci di rilascio, ha lasciato intendere che questo era solo l'inizio di una nuova filosofia per l'azienda.

Secondo GamesIndustry.biz Christopher Dring, ben collegato, c'è molto altro in arrivo: “Da quello che capisco alla maggior parte [Xbox’s first-party games] verrò [to PS5] Ad un certo punto, supponendo che progredisca come Xbox pensa che probabilmente accadrà. “Penso che Xbox abbia un vero problema come produttore di hardware, e questo è ciò che per me è venuto fuori dalla GDC.”

Sulla scia del calo delle vendite di hardware in Europa, Dring ha spiegato che alcuni editori stanno valutando se continuare a supportare la console Xbox. Ha sottolineato: “Puoi seguire la nostra copertura mensile del mercato dei giochi e puoi vedere che le vendite di Xbox sono in calo, e sono diminuite durante l'ultimo anno, e stanno diminuendo ancora di più quest'anno.” “Questa frase è stata detta da un’importante azienda che ha rilasciato un grande gioco l’anno scorso [was]”Non so perché ci siamo presi la briga di sostenerla.”

Dring ha citato altri dirigenti di alto livello che hanno notato che c'è molto lavoro da fare nella creazione di più versioni di giochi Xbox, quindi si stanno espandendo in tutta la serie Xbox dallo sforzo di provare a creare una versione della serie S e una versione della serie X. del gioco, a dirla tutta, per noi il mercato è PC e PS5.

Ovviamente dovremo aspettare e vedere la parola ufficiale da parte di Microsoft, ma non saremmo sorpresi di vedere altri titoli Xbox annunciati per PS5 dopo questa spinta iniziale. Circolavano voci, prima della messa in onda delle opere strategiche di cui sopra, che Starfield W Equipaggiamento bellico È in fase di sviluppo per un dispositivo Sony, quindi dovremo attendere maggiori informazioni nei prossimi mesi.