Pete Davidson e cinque clienti pagano per viaggiare su un razzo semiorbitale Jeff Bezos

Il lancio è previsto per il 23 marzo alle 8:30 ora centrale, secondo Blue Origin. Questo annuncio arriva dopo la CNN confermato In precedenza, Davidson era in trattative con la compagnia per un posto a bordo del suo razzo supersonico, che decolla verticalmente da una piattaforma di lancio rurale in Texas nel ranch di Bezos.

L’obiettivo di Blue Origin è rendere questi voli spaziali suborbitali un pilastro della cultura pop, offrendo un esilarante volo ipersonico di 10 minuti per accogliere gli ospiti – che fino ad ora erano celebrità – e chiunque altro potesse permetterselo.

L’equipaggio trascorrerà alcuni giorni di addestramento presso le strutture di Blue Origin nel Texas occidentale prima del giorno del volo, dove saliranno a bordo della capsula dell’equipaggio New Shepard in cima al razzo. Dopo il decollo, il missile supererà la velocità del suono e si separerà dalla capsula vicino alla parte superiore della sua traiettoria di volo. Mentre il razzo booster ritorna verso la Terra per un atterraggio verticale, la capsula con equipaggio continuerà a salire più in alto nell’atmosfera fino a oltre 60 miglia sopra la superficie dove è visibile l’oscurità dello spazio e le finestre della capsula forniranno viste panoramiche della Terra.

Quando il volo raggiunge il culmine, i passeggeri sperimenteranno alcuni minuti di assenza di gravità. Bezos ha trascorso il suo tempo straordinariamente senza peso bowling E si ribalta in cabina. erano altri Incollalo sulla finestra.

Quando la gravità inizia a tirare indietro la capsula verso il suolo, gli occupanti sperimenteranno ancora una volta intense forze di accelerazione prima di dispiegare serie di paracadute per rallentare il veicolo. Quindi scenderà a meno di 20 mph nel deserto del Texas.

Poiché i voli sono suborbitali, il che significa che non generano velocità sufficiente o non prendono la traiettoria corretta per evitare la deriva istantanea verso il basso della gravità terrestre, l’intero spettacolo durerà solo circa 10 minuti.

Blue Origin è la prima compagnia a iniziare a offrire voli regolari per il turismo spaziale suborbitale. Il suo principale concorrente, Virgin Galactic, aveva effettuato il suo primo volo con equipaggio – che includeva il suo fondatore Richard Branson – prima del volo di Bezos lo scorso luglio. Ma Virgin Galactic non ha seguito quel volo con un altro volo con equipaggio dopo che è stato successivamente rivelato che l’aereo spaziale della compagnia si era spostato fuori dalla sua traiettoria di volo programmata. La società ora afferma che sta subendo aggiornamenti tecnologici non correlati e potrebbe tornare al viaggio entro la fine dell’anno.

SpaceX è l’unica compagnia privata a offrire voli in orbita. La compagnia ha completato il suo primo volo civile in orbita lo scorso settembre, portando un miliardario e tre colleghi selezionati su un volo di tre giorni. E alla fine di questo mese, la società prevede di portare quattro clienti paganti in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, che orbita a circa 200 miglia sopra la Terra.

Blue Origin ha in programma di costruire un razzo abbastanza potente da raggiungere l’orbita, chiamato New Glenn. In vista del fascicolo News che la Russia potrebbe smettere di vendere motori missilistici agli Stati Uniti Questi piani sono più urgenti che mai. I motori Blue Origin che prevede di utilizzare a New Glenn, BE-4, saranno utilizzati in un prossimo veicolo di lancio progettato dalla United Launch Alliance, una joint venture tra Lockheed Martin e Boeing responsabile dei lanci critici per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. L’ULA è attualmente basato sui motori russi RD-180.

Blue Origin non aveva aggiornamenti specifici per BE-4 quando è stato raggiunto per un commento.