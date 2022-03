Annunci diretti: la Russia occupa l’Ucraina

Più di 20.000 volontari E il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato la scorsa settimana che i veterani di 52 paesi hanno espresso il desiderio di combattere insieme per difendere l’Ucraina. Jim Sciutto della CNN e il suo team hanno incontrato alcuni di questi volontari in Ucraina.

I loro dati biografici vanno dall’esperienza di combattimento all’assenza di addestramento militare.

Brian, un 25enne residente nel Minnesota, ha prestato servizio per due anni nella Marina degli Stati Uniti a Okinawa, in Giappone, e si è offerto volontario per combattere per gli ucraini e per loro.

“Sono un marine americano. Se devo morire per aiutare queste persone, lo farò”, ha detto alla CNN.

Oscar, un volontario svedese, non ha un addestramento militare formale.

“Siamo qui per aiutare le persone. Speriamo che sia finita prima di raggiungere i pionieri, prima di poter sparare o salvare qualcuno con strutture mediche. Questo è il meglio per tutti. Ma, se ciò accadrà, lo saremo”, ha detto.

Tutti i volontari ricevono una formazione. Mentre molti possono contribuire al campo di battaglia, altri non guarderanno mai la guerra.

David, un canadese di 33 anni, ha affermato che potrebbe aiutare a riparare i pneumatici per mantenere in circolazione i veicoli militari ucraini.

“Se fosse nero, rotondo e fatto di gomma, potrei aggiustarlo. Una delle cose più importanti degli strumenti a forcella è spostarlo”, ha detto alla CNN.

Tuttavia, armare migliaia di persone non è privo di rischi.

“Possono essere pericolosi”, ha detto Roman, un uomo che controlla il background di tutti i volontari stranieri. “Cerchiamo di controllare le loro biografie, cerchiamo di controllare il loro passato il più possibile”.

E l’Ucraina non ha solo bisogno di combattenti in campo. Sono urgentemente necessari anche volontari con esperienza in medicina da combattimento.

Questo è ciò che ha portato il marine americano e il missionario Sky Barkley in Ucraina con altri sei americani. Barkley ha affermato che la guerra non è paragonabile a un’insurrezione oa una lotta contro l’ISIS.

“Voglio dire, stiamo parlando dell’enorme volume di missili lanciati in tutto il paese, della capacità dei russi di attraversare centinaia e centinaia di chilometri e della capacità di uccidere da quel tipo di distanza”, ha detto alla CNN.

Maddie Hayes, un membro del team di Barclay del Missouri, ha lavorato come infermiera in Iraq.

“Ho un cuore per queste persone. Voglio aiutarle. Non vedo la mia vita più preziosa della loro”, ha detto.

Sciutto afferma che l’esercito ucraino ha una formazione limitata a disposizione dei volontari stranieri: i volontari ricevono da tre a 14 giorni di formazione di base e questo non è un impegno a breve termine. A coloro che si sono offerti volontari per combattere è stato chiesto di sottoscrivere un impegno di un anno in Ucraina.

I funzionari ucraini hanno chiarito che questo non è un “appello per avventurieri o guerrieri del fine settimana”, ma piuttosto un “servizio contro un esercito invasore massiccio e spietato”, ha detto Sciutto.

Solo la scorsa settimana il Dipartimento di Stato ha avvertito Americani in viaggio Per l’Ucraina, i russi hanno affermato che combattere con le forze ucraine nella guerra in corso sarà trattato dai russi come “mercenari” o combattenti stranieri, il che rischia di maltrattarli.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Netflix ha dichiarato venerdì in una conferenza stampa che i cittadini statunitensi potrebbero subire accuse penali, sequestri o morte dalla Russia e che gli Stati Uniti non potrebbero espellere i cittadini statunitensi dall’Ucraina. Nessun punto.

