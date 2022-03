Jane Campion fa un commento imbarazzante su Serena, Venus Williams

Jane Campion ha alzato le sopracciglia ai Critics’ Choice Awards 2022 con una battuta dolorosamente imbarazzante paragonandosi a Serena e Venus Williams.

Mentre ha accettato il miglior regista per “The Power of the Dog” a una festa domenica, Campion ha fatto di tutto per notare che stava gareggiando contro cinque uomini, una situazione che ha affermato che le sorelle Williams non si sarebbero mai trovate sul campo da tennis.

Rise, riferendosi a Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”), Kenneth Brana (“Belfast”), Guillermo del Toro (“Nightmare Alley”), Steven Spielberg (“West Side Story”) e Denis Villeneuve (“Dune”) . .

Jane Campion è stata criticata per aver sconfitto Serena e Venus Williams ai Critics’ Choice Awards 2022. Getty Images

“E Serena e Venus, voi due siete tali meraviglie”, continuò Campion. “Tuttavia, non stai giocando contro giocatori come dovrei”.

Poi le telecamere sono scattate su Venus, 41 anni, che stava guardando confusa dal suo posto. Serena, 40 anni, sembrava meno infastidita dal commento quando sorrideva e batteva le mani in aria. (Le sorelle hanno partecipato come ospiti di Will Smith, che interpretava il padre in “King Richard”).

Venere sembrava ondeggiare dopo il commento di Campion. CW

Campion, 67 anni, ha concluso il suo discorso dicendo: “Ora sono come la nonna del femminismo nel cinema. Ma sono ancora qui! Grazie!”

I critici si sono riversati sui social media per chiamare il regista per quello che è arrivato come un commento muto.

“Jane prende tempo dal suo miglior discorso per dire a due donne di colore che è più oppressa di quanto non lo siano il femminismo bianco di punta”, l’attrice Judy Turner Smith, che ha partecipato all’evento con suo marito, Joshua Jackson, cinguettare.

“Scelta della critica: la vincitrice è Jane Campion! Jane: Grazie. Ora lasciami attaccare le donne di colore che si preoccupano dei loro dannati affari”, uno spettatore cinguettare.

“Accidenti… il treno di Jane Campion non è durato a lungo. Le donne bianche vengono davvero per le donne nere senza essere provocate”, un’altra persona Ha scritto.

“Jeanne Campion è davvero salita sul palco e ha deciso di fare a pezzi due donne oscure senza una buona ragione”, concordato.

“Quello che Jane Campion ha detto nel suo discorso non era divertente o appropriato. Era razzista. I bianchi ridono, pensano che fosse valido e mostra perché ci sono ancora così tanti brutti problemi nel settore. Sono d’accordo con il razzismo episodico perché non vedono il razzismo come lo vedono.” vederla”, un altro cinguettare.

Tuttavia, non ci sono stati rancori tra i professionisti del tennis e Campion, poiché sono stati visti ballare insieme a una festa post-partita. Immagini pubblicate sui social.

Tuttavia, va notato che sia Venus che Serena hanno vinto in passato gare contro atleti maschi.

I rappresentanti di Campion, Serena e Venus non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Page Six.