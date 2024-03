Un aereo Boeing della United Airlines subisce una significativa turbolenza, ferendo 7 persone

UN United Airlines Un volo diretto da Tel Aviv a Newark è invece atterrato venerdì in un aeroporto a nord di New York City, dopo aver incontrato forti venti e turbolenze in un incidente che ha ferito sette persone, hanno detto i funzionari.

Lo ha riferito NBC News Nessuno dei feriti era grave Dopo che il volo 85 della United Airlines è atterrato all'aeroporto internazionale Stuart di New York. La NBC ha riferito che i sette feriti sono stati portati negli ospedali locali e che le lamentele dei passeggeri includevano nausea e dolore al petto. Un funzionario ha detto che il volo era su un Boeing 787.

Ho eccelso 15° incidente di sicurezza della United Airlines In un solo mese, marzo è diventato un periodo estremamente difficile per la compagnia aerea. Già gli organizzatori Lo United ha detto alla compagnia aerea che monitorerà attentamente la questione Sulle azioni dell'azienda in piena crescita.

“Nelle prossime settimane, inizieremo a vedere una maggiore presenza della FAA nelle nostre operazioni man mano che inizieranno a rivedere alcuni dei nostri processi di lavoro, manuali e strutture”, ha affermato Sasha Johnson, vicepresidente della sicurezza aziendale di United. Scritto per i dipendenti dell'azienda In una nota all'inizio di questo mese.

Boeing ha avuto un inizio ancora più brutale nel 2024. Questo avrebbe dovuto essere l’anno giusto Quando Boeing finalmente mise in atto La recente crisi del 737 Max Dietro c’è il CEO Dave Calhoun Sarà in grado di tracciare un percorso verso un cielo più liscio. ma dopo Incidente aereo dell'Alaska Airlines Ha gettato l'intero anno della Boeing nel caos. Entro la fine di marzo, Calhoun era fuori.

Le azioni Boeing sono scese di circa il 24% finora nel 2024, arrivando così Uno dei titoli con la performance peggiore nell’indice S&P 500. L'agenzia di rating Fitch afferma che il rischio di default della società è… Si sta lentamente avvicinando al territorio dei titoli spazzatura.

Le azioni di United Airlines sono aumentate di circa il 17% quest’anno.

-Melvin Bachman ha contribuito a questo articolo.