Futures Dow: il rally del mercato svende con ‘il peggio che deve ancora venire’ in Ucraina; Rapporto sui lavori al clic

I futures Dow sono leggermente scesi durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, sulla notizia di un incendio in una centrale nucleare in Ucraina. Giovedì il rally del mercato azionario ha colpito la resistenza a un livello chiave, trascinandosi al ribasso con il Nasdaq, le piccole società e una crescita particolarmente forte che hanno guidato il calo.







Nel frattempo, gli investitori rivolgeranno la loro attenzione al rapporto sull’occupazione di venerdì, previsto prima dell’apertura del mercato azionario.

L’invasione russa dell’Ucraina

La centrale nucleare di Zaporizhzhya nel sud dell’Ucraina ha preso fuoco, secondo il sindaco della città locale. Le forze russe si stavano muovendo per impadronirsi della centrale nucleare, la più grande d’Europa e una delle dieci più grandi al mondo,

In precedenza, l’Ucraina ha affermato che è stata raggiunta una “intesa” con la Russia sui corridoi umanitari, consentendo ai civili ucraini di evacuare dalle città assediate e consentendo l’aiuto umanitario. Ciò includerà un cessate il fuoco locale intorno a quei corridoi.

Ma il presidente russo Vladimir Putin ha detto in televisione che la sua invasione dell’Ucraina “sta andando secondo i piani”. L’esercito russo sta guadagnando territorio, soprattutto nel sud del Mar Nero. Ma ha subito perdite significative in truppe ed equipaggiamenti. Il dolore economico continua a crescere, con crescenti appelli a penalizzare l’energia russa.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato di temere “il peggio deve ancora venire” dopo una lunga telefonata con il presidente russo Putin. Ha detto che Putin sembra intenzionato a continuare la sua invasione dell’Ucraina fino a quando non avrà il controllo dell’intero paese. La Russia usa artiglieria e bombe per colpire le principali città e colpire molte aree residenziali.

brodo rotto

Unione Pacifico (UNP) da una base piatta durante il giorno, anche se ha ridotto i guadagni in chiusura. collega operatore ferroviario CSX (CSX) la voce aggressiva lampeggia.

Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) eruttò pure. Berkshire, noto come il gigante assicurativo, un’altra sacca di potere di mercato, possiede anche la ferrovia BNSF. Avere un enorme investimento in una mela (AAPL) Nemmeno il Berkshire fa male.

Kroger (K) un divario di base sui guadagni, mentre Germogli del mercato contadino (SFM) ha anche attivato segnali di acquisto. Gioca con fertilizzanti e litio Metri quadrati (Metri quadrati) è uscito dalla base dei profitti esplosivi e dei commenti rialzisti sui prezzi.

Ma i titoli di crescita sono rimasti indietro, in particolare i titoli di alto valore. Il fiocco di neve (neveLa massiccia vendita di profitti e direttive ha portato alla massiccia vendita di molti nomi.

Include cane dati (DDOG) E il Tesla (TSLA), due dei tratti distintivi relativi tra gli stock di PE a tre cifre.

Guadagno principale

Costco all’ingrosso (costo) E il di Broadcom (AVGOTitoli sugli utili di giovedì sera.

I guadagni e le entrate di Costco hanno superato le visualizzazioni. Ma la crescita delle vendite nello stesso negozio, pur superando le previsioni finanziarie ufficiali per il secondo trimestre, è stata leggermente più lenta rispetto al primo trimestre. Le azioni COST sono scese un po’ durante la notte. Le azioni sono aumentate dell’1% a 533,05 giovedì. Lo stock Costco contiene 571,59 base della tazza Acquisto a punti. Gli investitori possono utilizzare 534,34, al di sopra della resistenza a breve termine sulla linea dei 50 giorni, come ingresso forte.

I guadagni e le indicazioni di Broadcom sono stati migliori del previsto. Le azioni AVGO sono arrivate in ritardo del 4%. Giovedì le azioni sono scese dell’1,2% a 578,60. Il titolo Broadcom si stava consolidando, ma ha bisogno di rompere la linea dei 50 giorni e il massimo a breve termine per un forte ingresso a 614,74. Il punto di acquisto ufficiale è 677,86.

Le azioni di Tesla e Union Pacific stanno funzionando Classifica IBD, mentre il titolo CSX è stato aggiunto alla watchlist della classifica. Anche la Union Pacific era giovedì Azioni IBD oggi.

Il video incluso in questo articolo discute il movimento del mercato di giovedì e analizza il titolo UNP, inno nazionale (ANTME) e stock DDOG.

Rapporto sul lavoro

Alle 8:30 ET, il Dipartimento del lavoro pubblicherà il rapporto sul lavoro per febbraio. Gli economisti prevedono un aumento dei salari non agricoli di 390.000 con il tasso di disoccupazione che scende al 3,9%. Il tasso di partecipazione della forza lavoro sarà fondamentale, poiché la Federal Reserve cerca segnali di un aumento della forza lavoro per alleviare i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e la pressione salariale.

La Federal Reserve dovrebbe aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto nella riunione del 15-16 marzo. Ma il rapporto sull’occupazione di febbraio, il CPI e l’invasione russa dell’Ucraina possono ancora cambiare questa decisione.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures del Dow Jones sono in calo dello 0,2% rispetto al valore equo, ritirandosi dai modesti guadagni riportati in un rapporto sull’incendio di una centrale nucleare. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,25%. I futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,2%.

I futures del Dow Jones si muoveranno sicuramente è il rapporto sull’occupazione di febbraio prima dell’apertura del mercato.

I prezzi del greggio sono rimbalzati di oltre l’1%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 4 punti base all’1,8%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario ha aperto una forte ripresa ma è sceso quasi immediatamente, con i titoli growth e small cap più colpiti.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,35%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,6%. Il Nasdaq Composite è sceso dell’1,6%. Small cap Russell 2000 è sceso dell’1,2%.

I prezzi del greggio sono scesi del 2,6% a 107,67 dollari al barile dopo aver superato i 114 dollari negli scambi pre-mercato. La presidente della Camera Nancy Pelosi ha chiesto di fermare le importazioni statunitensi di greggio russo, che avrebbe un impatto relativamente limitato. Tuttavia, la maggior parte delle esportazioni russe di greggio non riesce ad attrarre acquirenti. Oltre ai titoli dei giornali russo-ucraini, i paesi occidentali e la Russia stanno facendo progressi verso la conclusione di un nuovo accordo nucleare con l’Iran. Ciò libererà le grandi esportazioni di petrolio greggio dell’Iran.

Anche il rendimento dei Treasury a 10 anni si è invertito al ribasso, scendendo di quasi 2 punti base all’1,84%.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) in calo dello 0,1%, mentre l’innovativo IBD Breakthrough Opportunity Fund (adatto) ha perso lo 0,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) in calo del 2,5%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è affondato del 2,2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è aumentato del 3,2% mentre il Global X Infrastructure Development Fund (ETF) statunitenseculla) è aumentato dello 0,5%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo del 3,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dell’1,1%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in rialzo dello 0,3% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è diminuito dello 0,3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) offerta 0,5%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 6,4% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 4,6%. Ark Invest ha solo un’esposizione minima alle azioni SNOW, ma molte delle sue partecipazioni di alto valore sono scivolate giovedì a causa del crollo di Snowflake. Il titolo Tesla continua a essere il numero uno tra gli ETF di ARK Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

operatori ferroviari

Il titolo della Union Pacific è salito dell’1,15% a 256,21 per chiudere vicino ai minimi della sessione. Questo dopo aver raggiunto 263,59 durante il giorno, sopra 256,21 punto di acquisto La maggior parte della giornata, secondo Mercatino. La profondità della base piatta è solo dell’8%. Il Linea di forza relativa Il titolo UNP è a livelli record. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance del titolo rispetto all’indice S&P 500.

Il titolo CSX è balzato del 2% a 35,29, chiudendo alla linea dei 50 giorni. Durante la giornata, le azioni sono rimbalzate dai massimi di febbraio, offrendo un solido ingresso. Il base piatta Il punto di acquisto è 38.11.

Berkshire Hathaway è meglio conosciuto per le sue operazioni assicurative e gli investimenti di Warren Buffett. Ma le operazioni ferroviarie di BNSF sono una parte essenziale del business. Le azioni BRKB sono aumentate dell’1,2% a 327,63. Questo è un sondaggio Strette quattro settimane Con un punto di acquisto ufficiale di 325,73. Gli investitori possono considerare il consolidamento da metà gennaio come una base piatta e disordinata.

Il progresso delle ferrovie arriva perché le compagnie di trasporto merci generalmente stanno andando bene. come il vettore dell’oceano Portarinfuse stellari (SBLK) E il Spedizione integrata ZIM (ZIM) ha aperto la strada per molto tempo. allo stesso tempo, GB Hunt Trasporto (JBHT) fattibile con altri vettori che iniziano a sembrare interessanti.

Analisi dell’aumento del mercato

L’offerta rialzista del mercato azionario si è aperta giovedì con l’S&P 500 e il Nasdaq Composite che si sono spostati al di sopra della loro media mobile a 21 giorni, mentre il Dow Jones ha raggiunto quel livello. Ma nel giro di un minuto, gli indici principali si sono ritirati e si sono invertiti al ribasso,

21 giorni hanno agito come resistenza ai principali indici per la maggior parte del 2022. Oltre a ciò, il Dow, l’S&P 500 e il Nasdaq devono ancora affrontare molti altri potenziali ostacoli.

Giovedì è stato un giorno esterno per il Nasdaq, il che significa che il suo range intraday ha superato i massimi e minimi di mercoledì. Le giornate all’aperto sono più significative. Quindi l’inversione negativa è stata ancora più frustrante.

Giovedì la forte crescita è rallentata. Snowflake ha battuto le opinioni mercoledì, raddoppiando le entrate e andando leggermente al rialzo per l’anno fiscale in corso. Ma non è bastato, dato che le azioni di SNOW sono crollate del 15% al ​​minimo di nove mesi. Sono stati venduti anche un gran numero di altri titoli di alto valore, in particolare software.

Le azioni DDOG sono scese del 9,7%, tornando al di sotto della linea dei 50 giorni.

Sebbene le azioni Tesla siano andate molto meglio della maggior parte dei giocatori di veicoli elettrici, sono scese del 4,6%, indietreggiando dalla serie di 21 giorni, ma sono riuscite a mantenersi al di sopra della soglia dei 21 giorni.

Tuttavia, il tentativo di rialzo del mercato resta. un Giornata di follow-up Potrebbe succedere in qualsiasi momento di confermare un nuovo trend rialzista.

Cosa stai facendo adesso

Solo perché uno studente delle superiori percorre un “percorso universitario” non significa che si diplomerà al MIT con lode, o addirittura si diplomerà al liceo.

I forti guadagni di mercoledì, che sono arrivati ​​in volumi di scambio più leggeri rispetto alla sessione precedente, sono stati incoraggianti. Ma senza un giorno di follow-up e gli indicatori principali ancora ancorati al di sotto della serie di 21 giorni, non c’era motivo di aggiungere un’esposizione in modo significativo.

Un tentativo di rialzo del mercato potrebbe diventare un trend rialzista definitivo nel prossimo futuro e questa tendenza rialzista potrebbe avere gambe. Ma un mercato guidato dalle notizie potrebbe andare a sud rapidamente. Inoltre, alcuni dei settori che hanno ottenuto buoni risultati, in particolare energia e materie prime, potrebbero diminuire se gli indicatori più ampi avanzano costantemente.

Quindi, se il rally del mercato mostra forza, aumenta gradualmente la tua esposizione. Al momento, gli investitori potrebbero voler prendere almeno un profitto parziale dai vincitori quando raggiungono il 10%.

Non c’è ancora niente di sbagliato nell’essere tutti o quasi tutti contanti.

Continua a lavorare sulle liste di controllo. Rimani connesso in modo da essere pronto quando il mercato gira.

Leggere La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

