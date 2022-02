Più di 70 episodi del podcast di Joe Rogan non sono su Spotify

Getty Images



Spotify parla di 70 episodi del podcast di Joe Rogan, suscitando polemiche dopo aver espresso sostegno al comico. Il governo diffonde disinformazione. Rogan è andato su Instagram sabato e ha parlato di due video sui social media per discutere il contenuto degli episodi precedenti. Dire la n-parola Ha descritto l’altro come simile all’area nera Film Il pianeta delle scimmie.

“Non posso fare nulla per riaverlo indietro. Vorrei poterlo fare. Ovviamente, non è possibile”, ha detto Rogan. Video Instagram. “Naturalmente non sto cercando di essere razzista, e di certo non voglio offendere nessuno con qualcosa di così sciocco come il razzismo per l’intrattenimento.’

Come Rogan continua nel video, spero che questo sia un momento che possa essere insegnato a chiunque non capisca quanto possa essere dolorosa la parola-n da una persona bianca. Ha concluso il suo video con “vere profonde scuse”. Il comico non ha sostenuto che gli episodi mancanti siano stati rimossi da Spotify a causa dell’uso della parola n.

Gli episodi sono stati rimossi, tutti registrati diversi anni prima dell’inizio dell’epidemia JRE mancante Venerdì. Il sito Web creato dai fan utilizza l’API di Spotify per confrontare gli episodi disponibili con il database di tutti gli episodi registrati.

Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto. Quando il podcast di Rogan è stato ufficialmente trasferito su Spotify, 42 episodi non hanno modificato le varie problematiche nei termini di contenuto del servizio.

CNET ha confermato che gli episodi mancanti appena segnalati non sono più su Spotify. La società e Rogan non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

L’apparente rimozione degli episodi è stata oggetto di controversia Rogan per aver diffuso informazioni sbagliate su Govt nel suo podcast. Il rocker Neil Young e l’icona folk Joni Mitchell Dopo un po’ Spotify ha ritirato la loro musica Una lettera aperta firmata da oltre 250 medici professionisti, ricercatori e professori Rogan ha indicato il podcast come prova che il servizio di streaming stava fornendo al governo una piattaforma per la disinformazione.

Il CEO Daniel Eck ha affermato uno a sostegno dell’aggiunta di Rogan all’elenco delle società Municipio della Compagnia I podcast sono la chiave del successo di Spotify.

“Anche una possibilità di realizzare le nostre audaci ambizioni significherebbe avere contenuti su Spotify con cui molti di noi non sarebbero orgogliosi di interagire”, ha detto Eck al municipio. “Non accadrà nulla, ma ci saranno idee, idee e convinzioni con cui siamo fortemente in disaccordo e che possono farci arrabbiare o tristi”.