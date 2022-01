A Djokovic è stata diagnosticata un’infezione da corona a dicembre, dicono i suoi avvocati

L’Australian Border Force ha rifiutato di commentare il deposito, citando un’udienza in tribunale. Il primo ministro Scott Morrison ha detto Sig. La cancellazione del visto di Djokovic è “una questione di rispetto delle regole”.

Sig. Se l’appello di Djokovic fallisce, potrebbe… Vietato l’ingresso in Australia per tre anni, In base alle norme applicabili alle persone a cui è stato revocato il visto.

Separatamente, sabato sera l’Australian Border Force ha dichiarato che altre due persone hanno lasciato il paese in relazione a una partita di tennis.

“L’indagine dell’Australian Border Force (ABF) sullo stato del visto di altre due persone associate all’Australian Open è stata completata”, si legge in una dichiarazione via e-mail. “L’ABF può ora confermare che entrambi gli individui hanno lasciato l’Australia volontariamente”.

Tuttavia, il rapporto non ha identificato i due individui I media locali hanno riportato l’inchiesta Pochi giorni fa.

Venerdì, il ministero degli Esteri ceco ha confermato in un comunicato che un giocatore ceco, Renata Vorakova, è stata detenuta nella stessa custodia Sig. Quanto a Djokovic, “con molti tennisti”. Ha “dimostrato lo stato di assenza di infezione per qualificarsi per il torneo” e ha già giocato in un evento di allenamento, ma ha “deciso di lasciare l’Australia per partecipare ulteriormente al torneo”, afferma la dichiarazione. Per limitate possibilità di allenamento.

Lo ha riferito anche l’Australian Broadcasting Corporation Un ufficiale di tennis europeo Ha lasciato il paese in circostanze simili.